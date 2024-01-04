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為何7-11招牌僅「n」是小寫？ 官方曝原因：創辦人妻子建議的

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為7-ELEVEN全台首家拿了就走無人超商現身新竹。圖／7-ELEVEN提供
圖為7-ELEVEN全台首家拿了就走無人超商現身新竹。圖／7-ELEVEN提供

台灣超商數量之多，幾乎三、五步就一間，也成為許多民眾非常依賴的地方，不過你有注意到超商龍頭「7-ELEVEN」商標的最後一個字母為何是小寫的嗎？其實這個點子是創辦人妻子的提議，主要原因是為了讓整體看起來更優雅。

統一超商的官網就介紹7-ELEVEN的沿革，1927年創立於美國德州達拉斯，一開始的名字叫做「南方公司（The Southland Corporation）」，主要業務是零售冰品、牛奶、雞蛋，到了1946年，特地將營業時間延長為早上7點到晚上11點，「7-ELEVEN」的名字就此誕生。

到了1963年，德州大學附近一家分店為了讓學子深夜也能購物，因此將營業時間變成24小時，沒想到營業額暴衝，最後全部的分店也都改成24小時營業。

而7-ELEVEN的LOGO是在1946年時設計出來的，一開始的ELEVEN六個字母都是大寫，但後來最後一個字母N卻變成小寫n。《讀者文摘》曾詢問美國7-ELEVEN原因，對方透露公司裡流傳一種說法，就是創辦人的妻子認為每個字母都大寫會顯得太生硬，因此建議把N改成小寫，這樣整體看起來會更優雅，1969年後也更換新的LOGO，沿用至今。

7-11 商標

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