日本國內航班為何仍然熱絡？ 網：算算新幹線時間票價就懂

一名網友在PTT以「日本的國內飛機，為何沒有因為高鐵而沒落？」為題詢問大家，讓不少網友一致反問：「你知道日本有多大嗎？」，也有人討論起日本新幹線及日本國內班機速度和票價的差異。

原PO表示，台灣高鐵在通車以前，台灣有很多國內航線，包括台北高雄、台北台中，及台北台南等線，但在高鐵通車之後，紛紛經營不善結束；反觀日本，明明也有新幹線可以搭，偏偏還是一大堆國內航線，連東京到大阪都有飛機可以飛，讓他好奇問大家：「有沒有日本的國內飛機沒有因為高鐵通車而沒落的八卦？」。

該文一出，網友留言表示主因在國土大小，「你知道日本有多大嗎？」、「台灣太小，當然用不到飛機」、「台灣這麼小，坐飛機感覺超浪費時間」、「距離還是有差吧」、「南北距離夠」、「日本的島夠多，撐得起那個規模，不會虧本就收」。

也有人認為「廉航跟新幹線價差蠻大的」，認為新幹線的票價太貴，「你去搭幾次新幹線就知道了，不要用Pass」，網友表示會搭新幹線出差的，都是臨時買不到機票的人。

還有人說，其實新幹線並沒有每個地方都到，所以還是得依賴國內航線支撐起全國交通運輸，「新幹線速度還是比飛機慢，搭新幹線出差或旅行的話，相比搭乘國內航班，等於是多付出兩倍價格，且花費的時間也是兩倍」，讓人覺得CP值不高。