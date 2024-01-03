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影／超糗！跨年想看101煙火秀 倒數完才驚覺「認錯建築物」
2024台北101跨年煙火秀，被網友稱讚是近10年最美的一次。有一群在台北跨年的民眾，在倒數時已拿好手機準備紀錄煙火的瞬間，然而，在101煙火施放的剎那，才發現自己「認錯101」，手機對的是其他建築物，搞笑的一刻在網路上瘋傳。
有網友在臉書社團「爆廢1公社」分享一段影片，畫面中，一群民眾大聲倒數的同時，也高舉手機準備拍下101煙火施放的瞬間，然而，倒數後發現煙火光源在另一邊，這才得知方才對準的建築根本不是台北101，下一秒，大家趕忙變換拍攝角度，錄影者的友人還忍不住大笑：「白癡喔！」
這段搞笑的一刻吸引超過8000名網友按讚，網友們笑稱，比煙火秀本身還要精采，「一群都認錯，會不會太好笑了」、「一整坨轉向超好笑」、「今年第一個笑話」、「大樓：不是我，不要拍不要拍」、「台灣史上奇聞共享」。
不過也有網友好奇怎麼會認錯101大樓，「台灣人怎會認錯101呢？」、「101 ：我有那麼矮嗎」、「差這麼多耶」、「長長的一根，你會認錯嗎？」、「101都認錯，人才呀」、「都2024了還這麼多人不認得101」。
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