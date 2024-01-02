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台灣最頂2024跨年活動？ 鄉民推爆「這縣市」：組合、氣氛完勝

聯合新聞網／ 綜合報導
台東場跨年演唱會備受好評。圖／翻攝自饒慶鈴臉書
台東場跨年演唱會備受好評。圖／翻攝自饒慶鈴臉書

全台各縣市跨年活動看點除了有燦爛煙火，強大演唱會卡司也吸引不少粉絲朝聖。一名網友好奇問道，「今年最強來賓歌手是哪一場啊？」對此，一票網友認為台東陣容最頂，但也有許多人指出，日本《NHK紅白歌唱大賽》邀請的雙人音樂組合YOASOBI「一團打全」、「光伴舞團就不知贏幾條街」。

全台跨年晚會、演唱會落幕，一名網友以「今年最強跨年活動組合在哪一場？」為題，在PTT版上發文好奇表示，今年最強的跨年活動表演來賓歌手是哪一場？並詢問「大家都看哪一台？」

話題曝光後，引起網友們熱烈討論，許多人覺得台東邀請的藝人組合、現場氣氛最厲害，「台東張震嶽」、「台東今年屌打」、「台東，陳綺貞吧」、「我大台東天下無敵」、「台東最嗨吧」。但也有人指出：「台南，卡莉怪妞」、「台南卡莉怪妞嗨翻全場」、「台南，金世正」、「台北還有吳卓源」、「台北，華沙、吳卓源還行啊」、「高雄，滅火器啊」、「不是高雄嗎？高雄第二誰敢說第一」、「桃園的歌單最好聽」、「台北、台中輪流切就很忙了」。

還有不少人分享，日本《NHK紅白歌唱大賽》中邀請的雙人音樂團體YOASOBI，伴舞陣容包括重量級韓日團，打造出前所未有的吸睛舞台，「YOASOBI，前無古人級」、「YOASOBI這個舞台太神啦，畫面含金量之高」、「YOASOBI，唱完連主持人都少一個」、「紅白YOASOBI真的神扯，一定要看」、「台灣的全部不夠看，YOASOBI一團打全」、「業界頂尖全部來伴舞，怎麼打？」、「就剛剛YOASOBI那團，光伴舞團就不知贏幾條街」。另外，有網友提及，「中國那幾個大電視台，卡司舞台都很猛」、「蔡依林，湖南衛視上了」。

TWICE、SEVENTEEN、New Jeans同台為YOASOBI助陣。圖／翻攝自NHK
TWICE、SEVENTEEN、New Jeans同台為YOASOBI助陣。圖／翻攝自NHK

台東 演唱會 跨年晚會

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