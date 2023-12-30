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台灣4大百萬YTR停更！粉絲問「誰最可惜」千人淚推他們：還在巔峰

聯合新聞網／ 綜合報導
近來國內外YouTuber掀起停更潮，台灣擁有358萬訂閱的YouTube團體「這群人」也宣布2024年停更。圖／取自這群人IG
近來國內外YouTuber掀起停更潮，台灣擁有358萬訂閱的YouTube團體「這群人」也宣布2024年停更。圖／取自這群人IG

隨著民眾使用Youtube觀看影片的次數變多，也有許多創作者投入當YouTuber，拍攝類型也更加多元，也產生了很多百萬訂閱創作者。不過也傳出不少遺憾消息，如「視網膜」在5月停更停更頻道「眼球中央電視台」，成軍13年的「這群人」也在9月坦言遇到創作瓶頸停更，有網友好奇問「覺得哪個頻道最可惜？」

網友在Dcard發文討論「2023年停更YouTuber」，上榜的分別有第六名「卡提諾狂新聞」、第五名「最近紅什麼」、第四名「眼球中央電視台」、第三名「好味小姐」、第二名「阿神」、第一名「這群人」，消息一出讓眾粉絲感到相當驚訝，也感到相當不捨。不過好味小姐因愛貓過世短暫休息，目前已恢復更新。

原po表示，其中眼球中央最令自己感到可惜，想到明年沒有央視春晚看就覺得很怪，真的每集都超有梗，第一次看到有人可以把諧音梗玩的這麼猛的，「不知道以後還有沒機會出現第二個眼球了...」，他也好奇其他人「覺得哪個頻道最可惜？」

網友也紛紛表示，「阿神吧，我的童年」、「這群人的影片無聊很久了吧，老實說撐到現在還滿意外的，不過成員也各自有發展跟自己的頻道，這樣也好，群人真的差不多了」、「眼球中央+1，它的嘲諷力度看得很舒壓，停了很可惜」、「最近紅什麼停更我超難過」。

其中最多人提到「狠愛演」，「絕對是狠愛演 喔不對，已經是2020年的事了」、「好想念狠愛演」、「狠愛演絕對能再更上一層，可惜沒了」、「狠愛演在當時根本是yt界巔峰⋯沒把握住真的太可惜」、「不管幾年都是狠愛演，各種巨大料理搭配胡椒乾嘔真的讚」。

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