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鎮暴車退役變「選舉戰車」超吸睛 連高嘉瑜也Kuso：加上我變更強

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在路邊看到一輛外型非常巨大的車子，車頂還有音響和大聲公，不少人一看就知道這是選舉宣傳車。 圖擷自路上觀察學院
原PO在路邊看到一輛外型非常巨大的車子，車頂還有音響和大聲公，不少人一看就知道這是選舉宣傳車。 圖擷自路上觀察學院

路上常見的車種大多是房車居多，不過有網友日前在路邊看到一輛黑色的車，巨大的車體讓許多人相當好奇到底有什麼作用？照片一出引來眾人熱議，就連立委候選人高嘉瑜也Kuso留言。

原PO在臉書「路上觀察學院」貼出一張照片，照片中看到路邊停放了一輛黑色的車子，車體比一般的汽車還要高大，一旁站了兩個人形成強烈對比，而車頂還裝設了音響和一支大聲公，相當引人注目。原PO看了驚訝地說「阿娘喂，頭一次看到這麼大台的福特！！這輛車有什麼功用呢？」

照片引起不少討論，眾人紛紛發揮想像力，「運鈔車、鎮暴車」、「心戰喊話車」、「看起來比較像警用的鎮暴喊話車」、「可能是國安局特勤中心的車輛」、「末日用，對抗殭屍」、「請支援收銀（運鈔車）」、「感覺有防彈功能」、「看到三寶烏龜車，可以廣播大聲幹譙他」、「討債用」、「載犯人要出庭應訊用的」、「軍卡等級」。

也有網友透露這是選舉才會出現的宣傳車，「選舉宣傳車」、「看那個喇叭，應該是選舉用車」、「印象中某次的總統大選弄進來的車」、「那個大聲公應該…競選車」、「這是競選專車，上面還有總統簽名」、「這台藏身在彰化秀水」；就連立委候選人高嘉瑜也在底下留言「加上我（唱歌），就是最強國防武器」。

自由時報》就曾報導過，這輛「選舉戰車」原本是「鎮暴車」，排氣量6600cc，車殼、擋風玻璃皆有防彈功能，並有兩管隱形架槍孔。2008年退役後被當時民進黨籍秀水鄉長梁禎祥的兒子梁伯州買走，並將它改裝，平日鎖在車庫，選舉時搖身一變成為輔選利器。

高嘉瑜

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