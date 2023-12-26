藏壽司官方認證！茶碗蒸隱藏吃法「加1料秒升級」 老饕讚：還可以泡茶

日本連鎖迴轉壽司「藏壽司」，不只餐點品項多樣，也推出扭蛋活動，凡是累積5個盤子便獲得一次抽獎機會，因此廣受民眾喜愛。日前藏壽司在官網發布官方認證的「茶碗蒸」隱藏吃法，並公開募集網友發明的隱藏吃法，貼文一出引發熱議。

藏壽司在FB粉專公開茶碗蒸的隱藏吃法，只要將柚子醋淋到茶碗蒸上，就能收獲隱藏版的柚香茶碗蒸，在原先蛋香濃郁的綿密蒸蛋上，搭配微酸的柚子醋，「舌尖交織的雙倍美味，吃過就回不去了」，而文中也貼心提醒，柚子醋則可以在迴轉鍊上取得。

貼文發布後，網友皆躍躍欲試，「把茶碗蒸當碗粿吃的概念」、「下次我要吃吃看如何」、「好酷的吃法」、「因為加了柚子醋可以中和茶碗蒸的鹹度！吃起來就不鹹、清爽多了」、「wow那麼特別是不是」。

此外，也有網友分享其他吃法，「我都把半罐抹茶粉倒進牛奶冰淇淋裡面」、「蒸蛋要加進味噌湯裡面才好吃」、「撒抹茶粉如何」、「我都加七味粉」、「我都加芥末，辣嫩滑爽的」、「柚子醋跟七味粉萬能」、「我女兒都把吃不完的壽司米飯加進去一起吃，變成茶碗蒸配飯」、「柚子醋我都拿來泡茶」、「加入拉麵裡就是人間美味了」。