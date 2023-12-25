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總是找不著車停在哪？他曝2種神記憶法：自動記錄停車點

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在PTT上發文分享，停車場幾百台車，找來找去就是找不到自己的車，不禁疑惑大家是否有相同的經驗？示意圖／Ingimage
一名網友在PTT上發文分享，停車場幾百台車，找來找去就是找不到自己的車，不禁疑惑大家是否有相同的經驗？示意圖／Ingimage

碰到太大的停車場難免讓人苦惱，一名網友在PTT上發文分享，停車場幾百台車，找來找去就是找不到自己的車，不禁疑惑大家是否有相同的經驗？

原PO表示，看到新聞中敘述女生忘記車停哪，寒風中找了兩小時。原PO認為，若是停車場停了幾百台車，其實很容易發生忘記的情形吧！並分享自己都會先拍起來，否則找不到很麻煩，令人充滿疑問，大家忘記過車停哪嗎？

貼文曝光後，大部分網友引發共鳴，「常常忘」、「大ㄧ點的停車場會忘，所以去機場要給汽車拍照」、「機車停百貨公司地下有忘過」、「幾乎每次都忘」、「常常忘，但是從沒有找不回來過」、「至少沒有完全想不起來過」。

許多網友分享自身忘記的經驗，「去公司第一件事就是把停機車的地方劃起來，不然下班就忘了」、「以前去網咖包半夜8小時，出來常忘記車停哪」、「在台大弄丟過腳踏車，還真的不知道是忘記停哪還被偷走」、「停第二航廈地下室，找好久」。

另外，一部分網友提出實質的記憶法，「Google地圖能標記停車點」、「直接用Google map記下來，或是有CarPlay就會自動記錄了」、「直接在Google map設地標」、「Google map有建立停車地點的功能」、「CarPlay熄火都會定位在地圖上」。

停車場 PTT CarPlay Google Maps

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