日本旅遊剩餘的「零錢」怎麼處理？ 網分享解方：免帶一堆回台灣

日本旅遊超夯，許多民眾每逢佳節，都會拖著行李飛往日本，並找最佳匯率來換日幣，不過日前有網友困擾「回台後，日本的零錢要怎麼處理？」對此，有人分享絕佳妙招「使用Suica的儲值機台」，投幣儲值10元、50元硬幣，就不用帶著笨重的硬幣回台囉！

一名網友在PTT發文表示，離開日本前，想處理掉身上的硬幣，網路上搜尋最佳解決方式是使用「Pocket Change」，但實際上該服務已經不收零錢了，不過他找到另一種方式，就是使用「Suica的儲值機台，找到可以使用10元為單位自訂儲值金額的機種，就可以設定好後慢慢投零錢了」。

經過原PO實測，10元或50元硬幣都可以儲值，但是1元跟5元硬幣不行，他指出「新宿御苑APA旁邊一號出口的機台即可使用，類似的機台應該各地都有，建議大家避開尖峰，挑選不會影響到別人使用的時段才好慢慢投！」

文章曝光後，還有人分享2種方式「在免稅機場花掉零錢，剩下都用刷卡」、「去超商自助結帳，零錢全倒下去給機器算」，網友表示「機場買免稅商品啊，我零錢全丟下去，之後餘額都是用刷卡的」、「現在自助收銀機超多，不怕用不掉」、「每次去超商買東西，投入身上全部零錢就對了，有些路邊藥妝商店也可以丟硬幣給自助結帳」、「我會拿去投販賣機，現在能刷卡的都刷卡了，盡量不要拿硬幣」、「我會去便利商店把零錢丟進去結帳，找出來的零錢會越來越少」、「我都是在機場免稅店花光，不足的用信用卡結帳」、「機場免稅店可以先付零錢，剩下改刷卡」。