頂呱呱點什麼才顯得懂吃？ 這1物最多人推薦：配紅茶無人能敵

一提到速食，多數人直接聯想到麥當勞、肯德基等速食連鎖店，但台式的速食店其實也很受歡迎。有一名網友就好奇「頂呱呱」在這些強勁的對手夾擊下，為何還能屹立不搖？貼文也引來兩派網友不同看法。

原PO在PTT以「頂呱呱為什麼不會倒？」為題發文，他說每次經過頂呱呱的門前，不是沒人排隊，不然就是只有兩三個人站在那邊，不像麥當勞、肯德基等這些速食店總是門庭若市。原PO說頂呱呱的商品大多是油炸物，有點像大間的鹽酥雞攤，但價格則比鹽酥雞貴上許多，這也讓他很好奇頂呱呱為何能屹立不搖，而且要點什麼才顯得懂吃？

貼文引來正反兩極評論，有人力挺「台式炸雞超好吃啊，屌打麥當勞和肯德基」、「比丹丹還多家，分布北中南，居然被當成小眾市場」、「明明就很好吃，衛生屌打巷口攤販」、「台式風格還是有一定市場吧」、「不吃M/K（麥當勞／肯德基），但會專程去吃TKK（好吃）」、「炸雞好吃～副產品也棒棒」；不過也有網友不愛，「不便宜，也沒多好吃」、「之前吃那個呱呱包被牙籤戳傷嘴巴，牙籤炸的跟產品一樣超難看出來」、「口感很鹹，而且那個油沒什麼換」、「呱呱包超難吃好嗎？」

頂呱呱的產品當中，「呱呱包」最多人推薦，「呱呱包好吃」、「雞脖子、地瓜條、呱呱包」、「雞腿呱呱包好吃，雞胸是很大但很乾就是了」、「呱呱包跟紅茶無人能敵」、「頂呱呱現在剩下很少間了吧，不過我以前很喜歡紅茶雪泥配呱呱包」。