他見捷運中山站假日人潮多「有什麼好逛的？」 內行人曝1特色是主因

台北捷運路網四通八達，每一站都有其特色，有一名網友就好奇中山捷運站到底有什麼好逛的，為何每次一到假日，中山站總是很多人潮，還不如去信義商區比較好逛。貼文一出，不少內行人透露在地的特色店家是吸引人潮的主因。

原PO在PTT發文表示，中山捷運站附近也就兩間新光三越跟一間誠品，然後捷運線型公園裡有一些文創攤位跟燈飾，逛了一下感覺沒什麼好逛的，還不如去信義區商圈，那邊的東西還更多更好逛也很漂亮，但奇怪的是每個禮拜假日，中山站都會出現一堆人潮，尤其女生感覺非常多，讓原PO很好奇中山站有什麼好逛的？

貼文引起眾人熱議，「女生真的愛去，不管國籍」、「雙連站比較多吃的」、「對男生來說確實沒什麼好逛，那邊的店家受眾多是年輕女生」、「明明很好逛，我都去那邊買保養美妝跟雜貨，順便吃東西」、「吃的逛的地方都很不錯，蠻有質感的啊，但店跟街道都不大，這幾年人又變超多，跟信義區差不多擠了」、「捷運近，百貨、特色小攤二種都有」、「女生逛中山，男生逛隔壁五木路」。

不少內行人則透露當地有不少特色店家，「不遠處還有寧夏夜市，附近特色潮店很多」、「其實那邊很多古著潮牌選物店，不過都在公寓裡面」、「選物店好逛啊」、「就很多特色小店啊」、「巷弄裡有很多衣服店」、「重點是線型公園兩旁巷子裡的店，吃的其實也不少，只是假日人多幾乎都要排隊」、「那邊的精髓是巷子裡的小店」、「巷弄小店、赤峰街，還有市集聚集地」、「我還真的住那邊，每天都一堆人在逛，赤峰街裡一堆小店也是一堆人，線型公園裝飾還不錯啦，適合拍照」、「有蠻多特色小店可以逛」、「文創小店還不錯啊，簡單方便逛」。