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冬至到！今晚該舀哪一瓢湯圓 網封這口味為「湯圓之神」
冬至到！今晚大家準備好什麼餡料的湯圓，在PTT等社群網站引起熱議。不少網友一致推「花生湯圓」為湯圓之神，有人認為芝麻湯圓也可排名第二，但銷售有時還比花生湯圓熱門，其次便是「鹹湯圓」，普遍獲得網友青睞。
除了花生、芝麻及鹹湯圓之外，在餡料上還分別有其他餡料及不加餡料的兩派別網友。有人在PTT上表示曾經嘗試過桂花釀、抹茶的市售湯圓，正負評皆有網友支持，還有網友表示，曾經試過自製干貝餡料的湯圓，覺得十分美味，但後來因為成本過高，就僅嘗鮮過一次；也有人是「素雅派」，認為湯圓什麼都不包最為好吃，單純就湯圓的Q滑度來說，就已經是最正宗的享受。
在大小「體型」上，也有大顆湯圓及小顆紅白湯圓分別的支持者，但也有人認為，通常小顆的紅白湯圓會與「鹹湯圓」一起下鍋，是「鹹湯圓」重要的搭配品項。
湯圓美味好吃，大人小孩都喜歡，不過林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈提醒，吃湯圓前吃碗蔬菜更好消化、更健康，且有胃部疾病、糖尿病以及三高病人，湯圓淺嚐即可，千萬別吃多。
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