天冷離不開被窩！ 網默契出「1奇招」：這很重要

近期寒流來襲，全台氣溫驟降，不少民眾都不願外出，只想待在家裡。近日，就有網友在PTT以「怎樣才能下定決心從溫暖被窩裡出來」為題發文，引起熱烈討論。

原PO表示，最近台灣的天氣非常寒冷，讓他很不想離開溫暖的被窩，不過想到自己還是要出門上班，於是好奇詢問「大家是怎樣下定決心，告訴自己說該起床了啊，教一下祕訣好嗎？」

貼文底下，不少網友共同分享1奇招，「看看貸款」、「就起床啊，薪水比較重要」、「想想那可憐的存款」、「想想你老闆的臉」、「打開銀行存摺」、「看網銀餘額」。

還有網友建議原PO多設鬧鐘或用冷水洗臉，「多設一個早30分鐘的鬧鐘」、「在被窩裡滑手機滑到第二個鬧鐘叫你」、「潑冷水」、「把棉被弄濕就好了」。

過去內政部也曾於臉書粉專上表示，冬天早上賴床是必須的，當室溫降低，人的血管便會開始收縮、造成血壓升高，當心臟負荷不了，就可能在睡夢中或剛起床時猝死。內政部也提醒民眾，「保持室內暖度」與「賴床」是非常重要的事情，可避免血管收縮及突然接觸低溫。