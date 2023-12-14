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女子4年沒出國去日本「刷爆8萬」急求救 網傻眼：該慶幸額度不高

聯合新聞網／ 綜合報導
出國消費刷卡，若無法衡量自身財力狀況，恐淪為卡奴。示意圖／ingimage
出國消費刷卡，若無法衡量自身財力狀況，恐淪為卡奴。示意圖／ingimage

許多人難得出國，會一路上買不停，但應注意花費是否超出自己的能力範圍，才不會影響日後的經濟生活。一名女網友就透露，自己疫情後首次出國去日本，原本以為預算抓得很充足，逛一下藥妝店卻發現信用卡已經被刷爆，所幸在好友支援下，順利度過這趟旅行。

一名女網友13日在Dcard發文表示，自己差不多4年多沒出國了，自從2019年底疫情爆發後，就一路忍到今年12月，才決定出國去日本京都賞楓。她原本想說機加酒的開銷，還有旅遊平安險、不便保險在台灣都先刷卡支付，剩下的支出，就是在日本逛街娛樂的錢而已，算一算也還有大約8萬多可以花費，覺得目前預算非常的夠用。

女網友接著說道，沒想到才去日本幾天，逛到第二家藥妝店，就發現卡片刷不過，還收到銀行傳送卡片額度不夠的簡訊。她坦言低估自己會一直刷卡的狀況，但慶幸最後在朋友義氣預借3萬日幣（約6634元台幣）下，順利度過整趟旅行。女網友詢問大家如何避免同樣情形再次發生，「覺得以後出國好像應該要先提高臨時刷卡額度？或者多換一些現金在身上比較有保障呢？」

對此，其他網友紛紛點出消費問題，「妳只是不會控管花錢而已，不用想太多」、「應該要先檢討的是自己的消費習慣，但如果原PO月入數10萬就當我沒說了」、「消費控管不佳，妳要慶幸額度不高，不然未來幾年都在還債」、「我是不懂為什麼要一次買這麼多，我的話是買必要、需要的，也不用一次扛這麼多東西回家，因為我出國會比較想慢慢走的享受。回台灣發現有東西沒買到，也有再出國一趟的理由」。

也有人建議「還得起就是去提高額度啊」、「除了額度調高外，也可以開通本身提款卡的國外提領密碼，以備不時之需，如果是經常會造訪的國家當然可以多換一點現金，主要還是個人預算要掌握好啦」。

日本 刷卡 額度

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