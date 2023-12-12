漢堡王輸在哪？他不解麥當勞「貴卻人人買」 老饕分析：除了這點其他都輸

不少人喜愛吃速食，因其出餐快速及餐點美味，而市面上形形色色的快餐店也獲得各自的擁護者。日前一名網友在PTT上發文，表示漢堡王整組套餐配下來才99元，反觀麥當勞單一個配餐大薯就要58元，卻還是很多人搶著要買麥當勞，他直呼，「漢堡王到底哪點輸台麥了？」

原PO表示，日前他使用蝦皮票券購買漢堡王，整組套餐有「中杯無糖綠茶一杯、小份薯條一份、厚牛肉排漢堡一份」，一組僅要99元，不過麥當勞光一份大份薯條便要58元，漢堡套餐差不多也都要將近200元，原PO坦言，「說真的現在吃速食，漢堡王是我的首選，早就不知道甩台麥幾條街那種」。

貼文一出，網友紛紛回應，「輸在漢堡以外的其他所有東西吧」、「漢堡王就牛肉類漢堡好，其他都不怎樣」、「同價位也沒有贏台麥的安格斯啊」、「薯條飲料都不行啊」、「漢堡王沒打折真的就比較貴又不是假的」、「很負責的說，除了漢堡其他被麥當勞屌打，甚至有些人只覺得華堡好吃」。

不過也有網友表示，「漢堡王漢堡比麥當勞好吃多了」、「蝦皮券真的超強吧，根本肥宅福音，華堡去美奶滋不錯」、「兩份華堡239元，好吃滿足，比麥當勞划算」、「不會啊，我很愛吃漢堡王的漢堡」、「漢堡王真的便宜又超飽，輸在副食」、「我超愛漢堡王的薯條的耶」、「漢堡本身真的屌打」。