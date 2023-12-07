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專治低頭族！香港斑馬線「1設計」被大讚 網看傻：台灣5年前就有

專治低頭族！香港斑馬線「1設計」被大讚 網看傻：台灣5年前就有

聯合新聞網／ 綜合報導
現代越來越多「低頭族」一有空檔便低頭滑手機。情境示意圖。圖／Ingimage
現代越來越多「低頭族」一有空檔便低頭滑手機。情境示意圖。圖／Ingimage

現代越來越多「低頭族」一有空檔便低頭滑手機，有時也會因此沒注意到路況，而導致交通意外發生。日前便有一名網友分享，在香港紅綠燈時，被當地斑馬線的「1貼心設計」驚豔，好奇「是否是為低頭族設計？」照片曝光後引來鄉民大讚「台灣應該也要設」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他貼出一張照片表示，在香港等紅綠燈時，突然被一道紅光壟罩，從畫面中可見斑馬線前設置了一盞燈，會隨著交通號誌轉紅燈，對路面照下紅光，讓他不解詢問「這是因應現代人過馬路都在看手機，而發展出來的紅綠燈嗎？」原PO指出，打光的作法很有效，紅光直接照在頭上，想看不到紅燈也不行，「只是有點不知道該作何感想」。

香港路口設置了一種新型紅綠燈，會隨著交通號誌燈同步對地面照下紅光。 圖／擷自臉書社團「路上觀察學院」
香港路口設置了一種新型紅綠燈，會隨著交通號誌燈同步對地面照下紅光。 圖／擷自臉書社團「路上觀察學院」

貼文一出，鄉民紛紛表示，「台灣應該也要設」、「覺得挺貼心的設計」、「我覺得不錯啊」、「在台灣還可以考慮往車裡照，治治愛滑手機的駕駛」、「這好像對視覺障礙也蠻有幫助的」、「每個街角路口都是紅燈區？」、「有些人可能還是會衝出去」、「我覺得國外有一個作法也不錯，闖紅燈會被拍下來放在旁邊的看板上，只是不知道是不是實驗性質的活動測試」。

另外，也有香港人留言解惑，「因為我們這些低頭族有時專注在手機上，怕我們聽不到紅綠燈聲音而設計的，也算減少交通意外？」、「這燈到夜晚就太亮了，而且站在燈下，看上去好似微波爐的烤雞」、「綠燈時就會黑漆漆的」。

不過，有網友指出，相似的設計早已在台灣看過，「台中部分文心路口好像是用白燈照斑馬線」、「台中之前有裝，後來效果不怎麼樣，某次挖路的時候就順便拆了」、「台南車站附近的新光三越前也有，地上有一個燈條」。

事實上，台灣在2018年便有過類似設置，當時台中市交通局在西區民權路和三民路口，埋設發光崁燈於行人穿越線，能與行人號誌燈同步換顏色，達到對用路人的警示效果。

台中市交通局在西區民權路和三民路口的行人穿越線埋設發光崁燈。 圖／中市交通局提供
台中市交通局在西區民權路和三民路口的行人穿越線埋設發光崁燈。 圖／中市交通局提供

紅綠燈 低頭族 香港 交通違規 行人地獄 台南

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