五星主廚授煮泡麵技巧「1動作更Q彈」 加蛋後千萬別這樣做

泡麵自從發明後紅遍全世界，許多國家都有自己獨特的口味，而南韓的泡麵近年來也風靡台灣，Q彈的麵體加上辛辣的重口味，擄獲不少饕客的胃。南韓五星級飯店主廚孫榮更拍影片傳授技巧，教大家如何煮出好吃的南韓泡麵。

孫榮在Youtube頻道「孫榮Kai Son」分享幾款在台灣很常見的南韓泡麵，他表示泡麵當中的粉包的量是韓國人喜歡的鹹度標準，所以台灣人不一定要全部都加進去，可以依照自己的喜好程度來斟酌。

孫榮還提醒大部分泡麵包裝上建議的用水量是550ml，最好不要超過這個量，因為「湯底越多，味道越淡」。不過他也說自己最喜歡的方式就是550ml的水先放入一半進去鍋裡，這樣可以讓麵條更入味，如果一次就用550ml的水去煮，可能會變成湯有味道，但麵條沒有味道。

在冷水的時候，他建議先放粉包進去鍋裡煮，這樣子可以讓水會更快煮沸，等到水滾的時候再放入麵體。孫榮說每家泡麵公司都建議煮4到5分鐘，想要麵條Q一點就煮4分鐘，若要口感軟一點就煮5分鐘。在放入泡麵1、2分鐘後，要先將泡麵撈起來稍微降溫再放進去煮，動作要3到5次，才能讓麵條更Q彈，他說這方式就和台灣煮麵的時候，放冷水進去的道理一樣。

等到麵條8分熟後，再把另一半的水加進去。孫榮說有些人會加雞蛋進去煮，他提醒如果是加入打散的蛋液，加進去後千萬不要去攪拌，因為這樣會讓湯底和蛋混在一起，泡麵的味道就無法跑出來。孫榮表示，泡麵如果有附起司粉包，記得要最後才放，因為起司粉的香氣很容易不見。