36年前返陸探親找到初戀 台灣老兵 「身不由己文」被翻出惹哭大批網友

1987年開放台灣民眾前往大陸探親，讓老兵們有機會重返家鄉會見親人，然而，對故土的壓抑情感與分隔傷痛是旁人無法體會的。日前一名大陸網友整理奶奶遺物時，發現一封出自於台灣老兵的信，對方是奶奶的初戀情人，當年戰爭被送到台灣當兵，被迫與愛人分離，無可奈何之下只能各自成家，直到老兵返鄉探視，兩人透過書信才打開心結。該則書信曝光後，立刻掀起大陸網友熱烈討論，許多人紛紛留言「看完之後很難過」。

一名大陸網友在小紅書發文表示，最近整理奶奶遺物時，發現一封些許破損的書信，翻開仔細一看，原來是奶奶的初戀情人寫的，其實奶奶過去就經常在兒孫面前提起這人，全家族也都知道奶奶的心結，「奶奶在嫁給爺爺之前有一個初戀情人，但是二人訂婚後，那個爺爺被抓到了台灣當壯丁（本身在江西），我奶奶的後媽就逼我奶奶趕快另嫁他人，於是我奶奶被迫嫁給了我的爺爺」。

一名大陸女網友整理奶奶遺物時，意外發現一封來自台灣老兵的信。圖／擷自小紅書

從該信最後一行可看出，這封信是1988年11月30日所寫，也是台灣開放老兵赴大陸探視的隔年。該名台灣老兵返回大陸探親後，寫給該名網友奶奶一封信，內文先和女方沉重地道歉，指出自己返鄉在兩手空空的情況下，臨時決定到女方家中問候，「十分抱歉，希望原諒。我去妳家完全是看看妳的近況，別無他意。我是怕妳因為跟我訂了婚，跟我家有這麼一點關係，怕會連累妳，受苦受難」。

該名台灣老兵表示，看到女方兒孫滿堂，很為她高興，當年兩人身逢亂世，很多事身不由己，不能怪誰，「妳嫁人百分之百是對的，妳沒有錯...因為我們沒有結婚，妳沒有等我的必要...更何況，我們又無法聯絡，妳又不知道我人還在是不在，妳又能等到何年何日，難道一直等下去嗎？」。同時也欣慰對方有一個幸福美滿的家，即便兩人可能無法再見面，但這個結局很圓滿，最後落款前還安慰女方「不要難過」。

奶奶的初戀情人在落款前要女方別難過，認為兩人無緣一切都是命，表示今生無緣待來世。圖／擷自小紅書

該名網友表示，她看到信件很感動，表示處於那種年代，每個人都渺小又無力，連選擇感情也是一種奢侈，「但是他們都在努力開導自己與他人，因為任何人都沒有錯，能怪誰呢？」。並表示現代人能選擇自己生活的地方、想要的生活，也能和喜歡的人在一起，真的比過去的人幸福多了。

該則貼文曝光後掀起熱烈討論，截至目前已吸引超過2.3萬人點愛心，累計3千多則留言，許多大陸網友紛紛留言表示，「我本來要睡覺了，現在哭得很傷心」、「天啊，那個年代能讀書寫字的人不多，這個爺爺的文字能讓人看出他是個知書達禮、溫文爾雅很善良的人，尤其是最後一句『妳不要難過』」、「這位爺爺很理性克制，但還是寫下了『妳不要難過』」、「遺憾從來都是最浪漫的事，這種愛真的讓人五味雜陳，那個年代的愛情並非都是轟轟烈烈，更多的是情非得已」。