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女靠副業月收8萬！科技男聯誼被嫌低薪秒走人 怒揭「當我沒看過特助」

聯合新聞網／ 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

月薪7萬元的男生被嫌收入低？近日一名科技業男參加結婚聯誼，遇到靠副業月收8萬元的女生，原本以為對方是職場女強人，但對話「貓膩」太多，推論出是被包養賺錢，意外直呼「都還沒談到個性跟興趣或理念，都先談薪水…比她高薪還被嫌，有夠可憐」，交流僅僅10分鐘就走人。

該科技業男於Dcard發文表示，他30歲月薪7萬，最近參加一場結婚聯誼，遇到配對的29歲女生，兩人都在中部工作，但對方一來只好奇男生的工作內容，升遷、副業甚至創業發展，讓他直言「聽白了就是覺得我月薪7萬有點低」。

於是科技業男反問職業、薪水，得知女方是服務業儲備幹部月薪4.5萬元而已，驚訝道出「我薪資快妳的2倍還不夠啊？」，對方回應，她現在的工作加副業月薪8萬多元，但副業做不久不想做了，想穩定下來找人結婚，希望另一半至少要月入10萬元。

「我以為遇到女強人」，科技業男聽後半逼問下，推測出女生副業是被包養，自嘲「我被一個包養當副業的嫌7萬低薪，哈哈哈」，直接告辭丟下一句「我月薪十萬不會找被包養玩膩的女人結婚，祝妳好運」。

網友們紛紛疑惑，為什麼會覺得聯誼對象是被包養？科技業男指出，「這個就好笑了，一開始以為她副業是做電商微商，問了回答不出什麼東西來，後面又改口說偏打工，說有場子或派對、協助老闆事務，類似臨時特助這樣」。由於男子就在科技業打滾，直言「當我科技業沒看過特助啊」，解讀是「場子（酒店）、協助老闆（陪喝酒）、固定的高薪水（包養）」，男子向女方說「類似包養這樣吧」，對方則沉默不語。

其他人也回應「至少算誠實」、「喜歡原PO這種直接洗臉對方的」，但也有女網友猜測「應該是原PO薪水太低，不在聯誼女的目標範圍，才會大方承認自己被包養吧？」

聯誼 包養 薪水 Dcard

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