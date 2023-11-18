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家人也被騷擾...花滑王子羽生結弦閃電離婚 台粉絲震驚：輿論很可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
羽生結弦。中新社。
羽生結弦。中新社。

日本花式滑冰王子羽生結弦於今年8月時，突然在社群平台X(前推特)宣布以已登記結婚，不過卻在昨(17日)晚間宣布離婚，婚姻僅維持了105天，而聲明內容談及離婚理由，也讓許多網友感到不捨，直呼，「日本社會輿論不是開玩笑的」。

羽生結弦昨 (17日)晚間23點左右，於X平台上宣布了離婚的消息。羽生結弦表示，感謝大家一直以來的支持，接下來雖然是我的私事，但仍想向大家好好傳達。他表示，他和妻子兩人都是抱著相互尊重、要珍視對方的決心而結婚的，期間為了守護彼此，也克服了許多困難，「妻子甚至因此連家門都踏不出去一步，但仍為了支持我而努力著，」。

然而，媒體的跟拍及騷擾仍是讓他們不堪其擾。羽生結弦表示，除了他們兩人外，也有針對雙方親朋好友的毀謗、跟蹤、未經許可就採訪報導等行為發生，在家附近還曾遇過可疑的人及車輛徘徊、或是突然有人呼喊的情況。

他表示，為了守護彼此，兩人都很努力想克服這些難關，然而，現狀已經讓他難以繼續保護對方及自己，並且，即使短時間內有所改善，未來仍有再次發生的可能性。羽生結弦表示，考量他們的未來，為了讓彼此幸福、讓對方不再被束縛，所以選擇離婚。

羽生結弦表示，希望未來不要再有針對當事人及雙方親朋好友的毀謗、騷擾、未經許可的跟拍或報導等行為發生。

他表示，未來他仍會繼續前進，接下來也請大家多多指教。

這則突來的深夜消息震驚了許多粉絲，有網友在PTT上發起討論，不少人都對此感到心疼，「被狗仔騷擾到離婚，怕爆」、「日本這種社會輿論不是開玩笑的」、「這麼可怕，太太壓力應該很大」、「被跟、被偷拍，甚至妻子覺得有壓力或恐懼吧」。

不過Dcard也有網友認為，會需要走到離婚這一步，原因或許沒那麼簡單，「多少紅到翻天的偶像、球員、藝人都沒聽過這種推給媒體的離婚理由， 一想就很不合理」、「會不會是放假消息（假離婚的概念），希望記者不要再繼續跟蹤，但不管怎樣記者這樣對待真的很噁心」、「他們當初都沒考慮到會有這種困擾嗎？」、「是媒體跟的喔，不排除是瘋狂粉絲？」

離婚 日本 X 偷拍 社群 粉絲 羽生結弦

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