男生根本不愛看妹子！他破謠言曝「這些」才好看 網共鳴：真的看不膩

男生愛看妹子？一名網友在FB社團「匿名公社」發文分享他在網路上看到的兩張圖，其中一張以「你以為男生愛看的」為標題，列出大眾認為男生大多喜歡看性感辣妹、女僕裝、甜妹、熱舞等影片，而另一張圖「實際男生愛看的」列出許多有別於上述的類型，反而讓原PO直呼「有中」，更引起一票男性共鳴。

原PO上傳的「實際男生愛看的」圖中列出，男生其實更愛看野外求生類型的影片，學習鑽木取火、徒手抓魚等技能，或是戶外趕海抓海產、幫動物修蹄、達人清潔地毯等類型的影片，原PO直喊很貼切，他接著分享自己還愛看農田抓老鼠、金屬探測器檢測挖寶、韓國馴犬師、粉碎機、強力磁鐵吸海中廢棄物等影片。

網友分享在網上看到的兩張圖，破除男生愛看妹子迷思。圖片來源/臉書社團「匿名公社」

貼文一出，引發廣大男性的共鳴，「右邊真的看不膩，左邊的看一下子就覺得很無聊」、「還有露營跟房車生活影片」、「我超喜歡看在野外用鏟子挖地，徒手挖一個豪宅出來」、「洗地毯大中特中，我超愛看！有夠療癒」、「我喜歡看大陸的大表哥抓魚」、「如果你有在看兩個男人建泥屋，證明你兩點還在失眠」、「水電爸爸超讚，還有宅水電」、「荒野求生一集都沒落下」。

此外，網友也表示，「中肯，可是一堆女性總是以為男人只會看美女」「現在左邊都是女生愛看的」、「左邊是沒有老婆或沒有女友的愛看，右邊是已經有老婆小孩的愛看」、「真的！我男友很愛看工具介紹跟養鯉魚的影片，再來就是動漫戲劇劇情解說」、「我老公竟然認同了，他說看性感不如直接看A片比較快」。