不是日本！網友狂推「這國」比台灣更宜居 大讚：超適合生活

不少民眾都熱衷於出國旅遊或留學，但是否有哪個國家是讓人真的留戀到想定居的呢？近日就有一名網友好奇，各國文化風情大不同，究竟有沒有哪個國家比台灣更適合居住，甚至有股衝動想直接留在當地？貼文一出，引發不少網友討論。

一名網友在PTT以「出國後哪個地方會讓你想定居？」為題發文，他指出，多數人都有去國外旅遊、留學或工作的經驗，多少能跟在台灣的生活有所比較，因此好奇「有哪個國家的城市讓你當下有股衝動想留下來，甚至回國後想念並期望以後能去那裡生活？」

貼文曝光後，網友紛紛推薦心目中的宜居地，「目前去過的地方覺得日本大阪很宜居」、「沒有京都人和觀光客的京都」、「大陸，覺得非常方便且語言又通」、「撇除稅金的話，克羅埃西亞治安在歐洲還不錯，且去歐洲其他國家都滿方便」、「西班牙巴塞隆納」、「奧地利維也納」、「新加坡」、「法國巴黎」、「瑞士」。

其中最多鄉民推薦的是澳洲，「澳洲的塔斯馬尼亞，超適合定居生活」、「澳洲吧，日本工作真的痛苦」、「墨爾本的郊區」。不過也有人表示還是更喜歡台灣，「只去了東南亞、東北亞國家，反而更珍惜台灣的好」。