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老婆婆「我還年輕」不接受讓座 男子神回一句瞬間化解尷尬
搭乘大眾交通運輸時，讓座與否是一個經常被討論到的話題。有時看到年長者或行動不便的人，即使自己想要讓座，對方也可能不接受，結果讓場面變得尷尬。不過最近一位日本網友分享一幕讓座時的機靈舉動，獲得許多人的讚賞。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「urarin_acc」分享，他最近難得搭一趟電車，看到有位坐著的帥氣男性，碰到另一位老太太。這位男性想要讓座給老婆婆，但老婆婆卻回應道「我還很年輕」，不願意接受好意。
眼看著男子的好意，就要被曲解為不識好歹、擅自以為對方年邁的時候，男子淡定回應「因為是『Lady First』」，把讓座的行為解釋成「女士優先」，而且也隱含著同意老婆婆還年輕的意思。除了順利化解尷尬之外，更讓網友讚嘆老婆婆被這麼一說，簡直像是年輕了十歲。
久しぶりに電車に乗ったら、イケメンがお婆ちゃんに「どうぞ」って席譲ってていい光景だなと思って見てたんだけど「あたしゃまだ若いんじゃ」ってお婆ちゃんがまさかのお断りした。「レディーファーストですから」って切り返したら頬を赤らめてスッと席に座ったお婆ちゃんが急に１０歳若返って見えた↓— うらりん。 (@urarin_acc) October 23, 2023
其他網友也紛紛讚賞「連回應都這麼帥」、「太值得尊敬了」、「明明不在現場，卻被圈粉了」、「外表和內心都帥到不行」、「常遇到不肯接受讓座的，居然還有Lady First這一招」、「雖然只對老婆婆有用，但學到了一招」、「好想遇到他喔」、「被這樣一講，真的會變年輕耶」。
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