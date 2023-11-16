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老婆婆「我還年輕」不接受讓座 男子神回一句瞬間化解尷尬

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老婆婆「我還年輕」不接受讓座 男子神回一句瞬間化解尷尬

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子想讓座給老婆婆被拒絕，但立刻機靈地化解現場尷尬。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男子想讓座給老婆婆被拒絕，但立刻機靈地化解現場尷尬。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

搭乘大眾交通運輸時，讓座與否是一個經常被討論到的話題。有時看到年長者或行動不便的人，即使自己想要讓座，對方也可能不接受，結果讓場面變得尷尬。不過最近一位日本網友分享一幕讓座時的機靈舉動，獲得許多人的讚賞。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「urarin_acc」分享，他最近難得搭一趟電車，看到有位坐著的帥氣男性，碰到另一位老太太。這位男性想要讓座給老婆婆，但老婆婆卻回應道「我還很年輕」，不願意接受好意。

眼看著男子的好意，就要被曲解為不識好歹、擅自以為對方年邁的時候，男子淡定回應「因為是『Lady First』」，把讓座的行為解釋成「女士優先」，而且也隱含著同意老婆婆還年輕的意思。除了順利化解尷尬之外，更讓網友讚嘆老婆婆被這麼一說，簡直像是年輕了十歲。

其他網友也紛紛讚賞「連回應都這麼帥」、「太值得尊敬了」、「明明不在現場，卻被圈粉了」、「外表和內心都帥到不行」、「常遇到不肯接受讓座的，居然還有Lady First這一招」、「雖然只對老婆婆有用，但學到了一招」、「好想遇到他喔」、「被這樣一講，真的會變年輕耶」。

日本 讓座

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