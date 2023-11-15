他拋問哪些現象讓人覺得「少子化有感」？ 網曝：缺工問題嚴重

少子化議題在台灣持續發酵，日前有網友拋問「少子化讓你最有感的是？」他指出，很多社群網站的使用人數變少了，好奇有哪些現象「讓你有感少子化正在發酵？」對此，許多網友分享「大學退場、老人產業變多」。

一名網友在PTT發文表示，現在除了PTT的使用人數凋零以外，連Dcard的使用者也變少了，不知道是否跟少子化相關，他好奇「有哪些現象讓你有感少子化正在發酵？」

文章曝光後，引發網友熱烈回應，「我覺得中小學的放學人潮變少了，大學附近的街道店家也蕭條」、「大學退場很有感」、「聚會的時候，大人的數量遠超過小孩時」、「缺工明顯啊」、「工廠要招募工讀生招不滿」、「路上都外勞」、「去美髮店，洗髮助理少超多」、「小學招生人數變很少，結果房價還更高」、「以前抽籤抽不到的公幼和私幼，現在不用抽籤就可以進去了」、「南部很多地方公幼不用抽都讀的到」。

與少子化相較之下，也有不少人提到人口老齡化問題，「老人產業越來越興盛」、「傭人產業、保養品產業、藥品產業、醫美產業、養老院產業都變得很興盛，也沒有印象路上有小兒科診所了」、「搭公車時發現幾乎都沒有學生，整車都是長輩，補習班也倒光」、「公園裡都是阿公阿嬤，小孩很少」、「以前念的幼稚園十年前改成老人照護中心了」。