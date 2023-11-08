開車學「手排」或「自排」？ 網點關鍵：手排搬家上路超方便

汽車分為自排車及手排車，一般民眾在考駕照時，多會於兩種形式中選擇。不過隨著科技的發展，「手排車」已變得相當稀有，在台灣若非刻意尋找，基本很難有機會開到手排車。有網友好奇，為何現在仍有人想學開手排車，引發廣大網友分析學習手排車的優缺點。

一名網友在PTT發文提到，現在報考駕訓班，明明可以選擇學習自排車，但他觀察到，學開「手排車」似乎慢慢成為一股風氣，尤其不少女生也想學，讓他很好奇這群人的學習動機是什麼。

許多學手排車的網友認為，當初學手排的學費不僅便宜，且若搬家、工作需開貨車時都能派上用場，不如當作多學一種「技能」，「我十幾年前考的，我考手排是因為便宜一千哈哈哈」、「為了開公司貨車」、「等到你工作有需要用到就值得了」、「小規模搬家或搬家具很方便啊，跟朋友借個貨車自己就上路了」、「手排是種情懷，生財器具手排還是很多」、「因為學手排兩種都能開，學自排不能開（手排）」。

不過也有網友認為，現在大多數的車都以自排車居多，學了手排用上的次數反而不多，認為沒必要特地學手排車，「電動車也沒手排吧，準備被淘汰自爽用的，過去因為賽車動漫有些人有奇怪的情懷」、「當年還買自手排車，開了十幾年發現手排用沒超10次」、「現在考手排反而貴，用到的機會應該是0，完全沒必要學手排」。