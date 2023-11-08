快訊

台灣藝人安于晴赴泰旅遊遭勒索 4名泰國警察各判5年徒刑

健保再不改變 台大院長示警：看不好病、看不到病恐成常態

陳零九慘賠當證人！曾代言JPEX吸金延燒台灣 檢調搜索9路約談4人

開車學「手排」或「自排」？ 網點關鍵：手排搬家上路超方便

聯合新聞網／ 綜合報導
有人好奇為何現在仍不少人想學開手排車，網友們認為學手排不但比自排便宜，且工作或搬家都有可能用到。 示意圖／ingimage
有人好奇為何現在仍不少人想學開手排車，網友們認為學手排不但比自排便宜，且工作或搬家都有可能用到。 示意圖／ingimage

汽車分為自排車及手排車，一般民眾在考駕照時，多會於兩種形式中選擇。不過隨著科技的發展，「手排車」已變得相當稀有，在台灣若非刻意尋找，基本很難有機會開到手排車。有網友好奇，為何現在仍有人想學開手排車，引發廣大網友分析學習手排車的優缺點。

一名網友在PTT發文提到，現在報考駕訓班，明明可以選擇學習自排車，但他觀察到，學開「手排車」似乎慢慢成為一股風氣，尤其不少女生也想學，讓他很好奇這群人的學習動機是什麼。

許多學手排車的網友認為，當初學手排的學費不僅便宜，且若搬家、工作需開貨車時都能派上用場，不如當作多學一種「技能」，「我十幾年前考的，我考手排是因為便宜一千哈哈哈」、「為了開公司貨車」、「等到你工作有需要用到就值得了」、「小規模搬家或搬家具很方便啊，跟朋友借個貨車自己就上路了」、「手排是種情懷，生財器具手排還是很多」、「因為學手排兩種都能開，學自排不能開（手排）」。

不過也有網友認為，現在大多數的車都以自排車居多，學了手排用上的次數反而不多，認為沒必要特地學手排車，「電動車也沒手排吧，準備被淘汰自爽用的，過去因為賽車動漫有些人有奇怪的情懷」、「當年還買自手排車，開了十幾年發現手排用沒超10次」、「現在考手排反而貴，用到的機會應該是0，完全沒必要學手排」。

駕照 駕訓班

延伸閱讀

車輛禮讓行人該如何致謝？ 網狂推「這麼做」就是最大的感謝

他好奇為何名人開店都是做吃的？ 眾人點出「1關鍵」：不然要做半導體嗎？

台灣人根本不在乎Joeman染毒？內行人曝1關鍵：已經掰了

男友出國大方贊助1萬娛樂費 「回國1舉動」讓她直呼超白目

相關新聞

開車學「手排」或「自排」？ 網點關鍵：手排搬家上路超方便

汽車分為自排車及手排車，一般民眾在考駕照時，多會於兩種形式中選擇。不過隨著科技的發展，「手排車」已變得相當稀有，在台灣若非刻意尋找，基本很難有機會開到手排車。有網友好奇，為何現在仍有人想學開手排車，引發廣大網友分析手排、自排的優缺點。

要存多少錢才敢生小孩？他分析3種養育等級 網讚太中肯

經費飆破千萬的富養模式。孩子成長的過程中，衣物都買專櫃童裝的新衣服，就學會加強課業不是參加補習班，而是選擇家教老師來教；等進入高中或大學後可出國留學，這些費用林林總總則粗估為1200萬元，相當於可買下一間房子的價錢。

拉麵店冰水特別好喝？ 網曝1真相：有重生感

日式拉麵的湯頭、麵條口感多元，是不少饕客的選擇。而日前有網友發現，每次到拉麵店家，都會發現「冰水特別好喝」，令他好奇PO文求解。

好吃到停不了！外國客狂推「1點心」當伴手禮 台灣人皺眉：沒吃過也沒聽過

出國旅遊正夯，不少民眾也會趁回國時購買當地的特色伴手禮，與親朋好友分享國外旅遊的興致。日前，外國一名網友分享，朋友去台灣旅行後帶回來「1款點心」當伴手禮，沒想到她吃了一口後就回不去了，驚人的美味讓她忍不住大讚「好吃的不得了！」，更發文詢問「台灣的朋友...

他怨自助餐店「仗勢欺人」取消低收優惠 網怒：沒有人欠你

社會上有許多愛心店家設立待用餐、折扣餐點來幫助弱勢族群，不過日前有位低收入戶網友抱怨「真討厭仗勢欺人的店家，原本自助餐店讓低收入戶50元吃到飽，現在卻要取消」，不過貼文一出，許多網友批評「沒有人欠你，給低收入戶優惠不是應該的」。

出國旅遊一堆人徵旅伴！他疑惑「獨旅不好嗎」 網分析：撕破臉也沒差

不少人出國後，才發現一同旅遊的好友並不是適合的旅伴，因此會透過徵旅伴的方式，尋求志同道合的同路人。日前一名網友發文分享，在網路上看到許多徵旅伴的文章後感到疑惑，為什麼會想找完全沒見過面的人當旅伴？並好奇詢問其他網友的看法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。