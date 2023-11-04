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公園座椅化身烤肉架？這設施結合防災功能 網友讚：神奇實用

聯合新聞網／ 綜合報導
公園裡的「爐灶式座椅」結合防災概念，平時能讓民眾休憩，危急時則能化身爐灶煮食物，兩用功能超實用。圖／翻攝自Facebook「路上觀察學院」
公園裡的「爐灶式座椅」結合防災概念，平時能讓民眾休憩，危急時則能化身爐灶煮食物，兩用功能超實用。圖／翻攝自Facebook「路上觀察學院

你有見過能生火煮熱食的座椅嗎？一名網友在Facebook社團「路上觀察學院」發文分享，近日經過公園時，發現公園裡的座椅居然多了一項新功能，讓他感到十分神奇，驚呼根本是「兩用式新傢俱」，新奇設施也引發網友熱烈討論。

從圖中告示牌可看見，這種座椅是「爐灶式座椅」，平時是公園裡供民眾休憩的一般座椅，遇到災害時則能搖身一變為「爐灶」，讓災民能運用這項設施烹煮熱食，是防災公園內伙食區的設計之一。

貼文底下，許多網友紛紛笑稱，「可以變出熱食」、「連木柴都準備好了，真貼心」、「中秋節烤肉比較用的到」、「我以為是有人久佔座位時，可在下方生火」、「太好了，以後不用買烤肉架了」、「以後可以開放中秋試烤演習」、「很讚，有防災概念」。

有網友表示，這是仿效日本防災公園裡的設計，讓民眾遇到災難時，可以將座椅上方的木板拿走，化為鍋爐基底烹煮食物，「這種設計日本的公園很早就開始做了，最主要是避難時，沒有瓦斯在這裡也可以變出熱食」、「覺得很酷，大量災民可以馬上有爐具可使用」、「這樣的設計可以獨立為烹煮區，避免災民各自烹煮引發火災，造成二次傷害」。

據了解，台灣自19999年九二一大地震後，內政部便參考日本防災公園，在各地區選定能提供維生功能的大型避難場所。「爐灶式座椅」也於2017年，首度在大安森林公園內設置，將防災理念融入日常生活，讓平常舒適愜意的公園，緊急時也能成為提供安全庇護的可靠環境。

大安森林公園 火災 烤肉 地震

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