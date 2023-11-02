怕爆！出國奶粉裝袋像違禁品 他急問安檢人員求解答
搭飛機出國，需要多加留意海關行李規定。一名要去南韓的家長表示，自己兩歲半孩子習慣早晚喝奶，他突發奇想將奶粉裝在夾鏈袋裡帶出國，不過擔心外觀看似違禁品，過海關時可能被誤會，所幸後來詢問相關單位後，已獲得解答。
一名網友今（2）日下午在PTT上以「奶粉這樣打包出國會被抓嗎？」為題發文，他透露後天要帶小孩去韓國玩，但小孩目前兩歲半，還是習慣早晚喝奶，因行程是五天四夜，小型奶粉罐只夠裝四餐的量，整瓶奶粉扛去又太佔行李空間，所以突發奇想將奶粉裝在夾鏈袋裡。
不過原PO將奶粉裝袋後發現外觀與違禁品相似，擔心問道：「這樣打包去韓國過海關會被抓去問嗎？若怕被誤會，需要先行通報嗎？」
對此，網友們幽默留言：「看起來很像X品」、「現場吸，沒ㄎ一ㄤ掉就給過」、「直接泡好叫小鬼登機前一次喝完五天份」、「笑死，旁邊應該附玻璃吸管」。但不少人表示擔心：「認真別搞自己，被誤會後浪費的時間精力得不償失」、「檢查會很花時間……你會笑不出來」、「整罐帶去就好，不要另外包，反正吃完就丟了」、「自己都覺得有疑慮的事就不要做」。
原PO後來致電海關安檢客服，對方回應X光儀器檢查可以區分粉狀物是否為違禁品，不需要特別標籤註明或是奶粉罐裝，可使用夾鏈袋，如果安檢仍執意要打開行李檢查，配合將奶粉倒一點點出來即可，若放在隨身行李，奶粉量不得超過兩餐份量。
另外有關出入境問題，該名安檢人員也表示基本上出境會特別檢查，入境韓國就不會再用儀器檢查行李，但如果是較嚴格的國家如新加波，可能就會進行二次檢查。
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