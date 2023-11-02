家產破億！「中部第二代」被騙回家接班 月薪只領5萬元崩潰

「可以問一下男生34歲年紀太大嗎？」一名台中男苦於單身相當著急，因兄弟二人繼承家業不容易跳脫出去，加上家人不給升薪，於是他實拿年薪60萬元，平均每月實拿5萬元。不過，網友們了解狀況後，是一面倒的吐槽「這樣的男人不夠獨立，吸引力是低的」。

該台中男於Dcard發文自介今年34歲，身高175公分，長相耐看不醜算普男，曾交過2任女友，目前是有殼族3房2廳，3-5年後無貸款，外加一台國產車。家產約估市值1.5億元，當初被騙回家工作是個「中部第二代」，雖然家族企業年收在600-850萬元區間，但個人年收入只有60萬元，長輩的作法是給房子「算我年薪120，不給我錢」。

家業狀況，他透露很多第二代從早上8點工作到晚上10點~12點，甚至凌晨1-2點，「努力的程度不會輸給台積電，我們是憑實力上位的」，會繼續待的原因是第一代都快退休，沒有接班人、有些第二代不願吃苦，不想做。

台中男直言「我的問題點應該很多人看出來，現在就是卡死了，父母寧願拿錢買房給我，但不升薪水」，因為27、28歲時工作很上進，很多人願意幫忙介紹對象，但那時母親總會情緒勒索，「隱隱約約感覺不能結婚，不然我會死的很慘」，台中男認為現在34歲很難再有人幫忙介紹異性，「感覺再不去認識，好像就真的要孤獨一生了」。

至於婚姻，他願許諾未來老婆，假如在一起10年可以幫女方拚個一房一廳，假如有在一起20年可以讓女方過退休生活，不過前10至15年需要雙方共同努力。

女網友紛紛吐槽，「34歲不算老」、「讀完文章連聊都不用聊，就聞得到你媽寶味超重」、「你的問題是，家裡你父母說了算」、「我覺得你的機會應該落在50歲後，等長輩過世拿到大部分遺產，你的條件會瞬間upup」。

男網友則認為，「你爸媽有行情，你沒有」、「太好笑了吧家族企業，然後整個家族年收一個工程師的薪水」、「看起來比較像是，你在徵一個管家婆的職位」、「現在女生早沒有以前傳統思想，也不會逆來順受」。

甚至有人認真建議「學會社交，多花時間加強精神層面比較重要」、「你這款的就是乖乖去相親，聽你爸媽話娶一個適合你家族的就好了」。