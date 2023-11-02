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診所曾是棺材店…師父一看建議「月做1件事」 生意暴增10倍

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在診所工作，某次和附近的早餐店老闆娘聊天時得知診所原本是「棺材店」，後來每個月農曆十六固定燒金紙後生意突然變好。示意圖，非新聞當事圖／ingimage
有網友在診所工作，某次和附近的早餐店老闆娘聊天時得知診所原本是「棺材店」，後來每個月農曆十六固定燒金紙後生意突然變好。示意圖，非新聞當事圖／ingimage

一名網友在診所工作，某次和附近的早餐店老闆娘聊天時得知診所本來是「棺材店」，後來請師父來看後表示，「對方沒有惡意，只要每個月初二或十六記得燒些紙錢就好」，沒想到照做後生意卻突然變好，令他不禁直呼，「是場特別的經歷」。

一名網友在臉書社團「靈異公社」發文，他記憶中有10年的時間，每逢農曆十六都得準備金紙燒香拜拜，原因在於他在診所工作，剛開業時生意慘淡，偶爾會有些不平靜的事發生，某次他和對面的早餐店老闆娘閒聊時才得知，當初診所所在的社區大樓，在未建社前一片荒涼，僅臨路有幾間鐵皮建築，其中一間是棺材店，他一聽心血來潮地問老闆娘，「那間棺材店的位置在哪裡？」，沒想到原本健談的老闆娘突然不說話，忙碌地專心煎雞蛋，這時他也知道是怎麼回事了。

後來經人介紹，請了某公廟的師父來，看完後表示，「數量不少，但沒惡意，對方只要求有個棲身地，他們都住在地下室」，當時師父不願意驅趕，既然人家已在這裡住了不知多久年月，把他們趕走有傷天合，最後師父交待，「只要每個月，初二或十六記得燒些紙錢就沒事了」，因診所不能公然燒紙錢拜拜，會讓人觀感不佳，但師父的話要聽，於是他們都躲在店面後方的防火巷偷偷燒紙錢，一整個煙霧瀰漫，倒也沒人抗議過。

神奇的是，沒多久後診所生意突然變好，每日看診人數由十幾人暴增到破百人，不是生病的人變多了，而是附近幾家診所的患者轉過來，原先還半信半疑，有幾次當月忘了燒紙錢，下個月生意明顯下降，甚至有病患看診時昏倒送大醫院或有兄弟上門勒索之類的麻煩事發生，還有親眼看到各種靈異現象就不多提了。

直到診所遷移位置前，他們每個月都乖乖燒紙錢，當作保護費，一直到搬家後才停止，醫生則是在這裡開業賺到人生第一桶金，租到鬼屋卻蒙其相助生意，「算是場特別的經歷」，時時抱持祝福，善待周遭一切，即便不祥之地，也能為自己打造出生機豐盈的好風水。

網友紛紛表示，「除了跟人，跟祂也是和氣生財，感謝分享」、「一種福地福人居的概念…遇到不信邪的就變成壞風水」、「平常心的看待，不同空間互不干擾，保持尊重的態度就好」、「感謝分享，很棒的邏輯，很好的心念～」、「感謝分享，是我也會乖乖燒紙錢，有燒有保佑」、「學習共存這樣的想法很棒，驅離不是唯一的手段！！！謝謝你，覺得很溫馨！喜歡這種正向的故事！」。

棺材 拜拜 凶宅

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