漢堡王來台逾30年！分店數卻跟麥當勞差5倍 老饕揭密：北部最佛

台灣速食店百家爭鳴，各有各的擁護者。不過有一名網友好奇，漢堡王只比麥當勞晚6年引進台灣，分店數就差了4、5倍，然而論美味程度，他認為兩者是旗鼓相當的，因此好奇詢問網友「為何漢堡王分店這麼少」？

一名網友在PTT以「漢堡王為何一直做不起來？」為題發文，他指出，自麥當勞1984年進軍台灣，近40年來開立逾3、4百間分店，反觀漢堡王雖然晚了6年才由大成集團引進，但至今也有33年歷史，截至去年卻僅有80多間分店，讓他不解「漢堡王不比麥當勞難吃，為什麼展店卻這麼保守？」

貼文一出，引發網友熱烈討論，「市場區隔」、「一開始行銷沒辦起來，後面更難搶市場」、「早先有段時間鎖定都會女性，都做小漢堡，最近感覺比較有抓到方向」、「口味小朋友沒有特別喜歡，所以家庭客群想吃速食還是選麥當勞」、「對漢堡王廣告沒印象」、「恢復現場飲料自助喝到飽就做起來了」、「漢堡好吃，最大問題是副餐」、「麥當勞優勢還是有，就是營業時間長」。

也有不少鄉民不認同原PO想法，「內用清幽寬敞、環境最棒，哪有做不起來」、「免排隊迅速解決一餐的神店」、「麥當勞是世界最大速食店，要求一樣規模跟客群也太苛求」、「只能說策略不同，難道你會說萊爾富做不起來？」、「沒有一直展店不叫做不起來」。

對此，有網友回文分析，主因是「先來後到」及「行銷策略」，麥當勞比漢堡王早來台，品牌形象早就洗腦民眾，成為速食的代名詞，3、40年前麥當勞甚至是乖寶寶的代表，小孩要考試達到目標，才有機會吃到麥當勞。但他也表示，自己更喜歡漢堡王用縮小分量彌補漲價不足，在台北寧願選漢堡王，也不會想吃昂貴的便當，「以北部來說，漢堡王真的就是一家佛心公司」。

另外，也有不少行家分享省錢吃法，「蝦皮電子票券吃起來很划算」、「用特價的蝦皮劵或MOMO劵不用120元」、「有些堡比較小就是要用優惠券」、「有時99元就有了，自備環保杯再折5元」。