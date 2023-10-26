菲律賓人來台灣指名要吃1庶民美食 眾人認同：新台灣之光

台灣堪稱美食王國，不論高檔美食或者庶民小吃，每一種都讓人垂涎欲滴，更讓許多外國遊客贊不絕口。有一名網友在PTT透露菲律賓的友人來台灣玩，跟他指名想吃「紫米飯糰」，讓他訝異又納悶，貼文也引起眾人熱議。

原PO在PTT以「台灣飯糰突然變得很有名？」為題發文，他說菲律賓的朋友最近要來台灣玩，對方還指定要吃飯糰，而且要紫米口味的，讓原PO聽了很納悶。友人解釋台灣每次推廣的東西都是小籠包跟牛肉麵，但一份都要兩三百元，價格偏貴還吃不飽，但是飯糰一個才30至50元，還可以帶著走，建議台灣應該要把飯糰當成美食之一。

對於朋友的要求，原PO相當不解，「可是珍珠奶茶一杯是兩個飯糰的價格，他也喝的很爽啊，真奇怪？有沒有台灣飯糰才是台灣之光的卦？」

貼文一出引起熱烈討論，「可能有什麼討論的群組在流行」、「台灣很多奇怪的東西紅到國外」、「日雜（日本雜誌）dancyu最新一期也有介紹台灣飯糰」、「看一些日韓來台旅遊的vlog，有介紹飯糰」、「看yt（youtube）有人帶日本大胃王去吃台北的飯糰」、「飯糰懂吃」、「我每次回台灣都會買台灣飯糰」、「台灣傳統飯糰好吃啊，國外真的吃不到」、「早餐最後的良心，只有這個沒啥漲」。

還有人解釋飯糰受歡迎的優點，「攜帶方便又有飽足感」、「主要是帶著走方便吧」、「便宜又能吃飽啊」、「跟日式飯糰比配料比較豐富，口感也比較多變」、「相對便宜，吃得飽，有的還可以選料」。

當然還有老饕分享自己喜愛的口味和配料，「飯糰必加老油條、菜脯、酸菜」、「油條才是精髓」、「甜飯糰才是王道」、「肉鬆一定要多才好吃」、「一定要加滷蛋」、「飯糰只能包蔥蛋跟肉鬆，其他就免了」、「加了沙茶的飯糰超讚」、「紫米選完料，再包油條肉燥才是精髓」。