超商店員是「紋身阿弟」 律師大讚反轉行徑：我是老闆會加薪

保守社會中普遍對刺青有負面觀感，不過隨著社會風氣開放，大眾逐漸廣為接受。網紅「楊律師（黑心律師）」分享，時常在家裡附近的超商看到有紋身的黑衣阿弟仔，一開始懷疑他們是黑社會，多去幾次卻發現他們工作態度超乎想像地好。

楊律師25日在臉書發文表示自己住家附近有間超商，晚班及大夜班的店員都是有紋身的黑衣阿弟仔，值班時會和其他紋身黑衣朋友也常聚在一起。他坦言剛開始進門看到這畫面有點嚇到，以為黑社會圍事，仔細看才發現他們只是在店門口聊天，或在店內吹冷氣聊天、靜靜玩手遊，沒有任何危險性。

楊律師透露，多光顧超商幾次才發現「紋身的黑衣阿弟仔」工作態度超乎想像地好，若客人要結帳時，就立刻回到收銀機前，沒有任何不悅的表情，而且速度快，效率極佳。

他認為這些店員有時反而會讓客人感到安全感，舉例曾有醉漢買菸時在店內大小聲，女客人嚇到躲在店內最角落不敢動，他則是在後方排隊，紋身黑衣店員安靜的盯著醉漢，堅定的眼神帶著些許殺氣。楊律師覺得他們好像在說：「你說話大聲，我只能忍，你若敢動到店內的客人或商品或踏入櫃台一步，你就試試看」，後來醉漢感受到殺氣酒醒，突然變小聲走出店外。

楊律師感嘆，想不到紋身黑衣阿弟仔竟然是100分的完美員工，真的不能以貌取人，「若我是那間店的老闆，我會幫他們全部加薪的」。

網友紛紛回應：「這些阿弟阿有時候意外的是可靠的男兒喔！」、「真的不能以貌取人！」、「前幾天在7-11看到明顯是新員工的阿弟啊，店長才教一下下，他就能很順利地操作刷卡機，雖然渾身刺青但是態度很好」、「我家附近的全家大夜也是，剛開始有點怪怪的，沒想到服務超好，速度快，好到顧客變多，奇怪的人不見影，很有安全感～」。