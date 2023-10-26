超商店員是「紋身阿弟」 律師大讚反轉行徑：我是老闆會加薪

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人對於刺青存在負面標籤，不過楊律師指出，超商「紋身的黑衣阿弟仔」店員有時反而會讓客人感到安全感。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
有些人對於刺青存在負面標籤，不過楊律師指出，超商「紋身的黑衣阿弟仔」店員有時反而會讓客人感到安全感。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

保守社會中普遍對刺青有負面觀感，不過隨著社會風氣開放，大眾逐漸廣為接受。網紅「楊律師（黑心律師）」分享，時常在家裡附近的超商看到有紋身的黑衣阿弟仔，一開始懷疑他們是黑社會，多去幾次卻發現他們工作態度超乎想像地好。

楊律師25日在臉書發文表示自己住家附近有間超商，晚班及大夜班的店員都是有紋身的黑衣阿弟仔，值班時會和其他紋身黑衣朋友也常聚在一起。他坦言剛開始進門看到這畫面有點嚇到，以為黑社會圍事，仔細看才發現他們只是在店門口聊天，或在店內吹冷氣聊天、靜靜玩手遊，沒有任何危險性。

楊律師透露，多光顧超商幾次才發現「紋身的黑衣阿弟仔」工作態度超乎想像地好，若客人要結帳時，就立刻回到收銀機前，沒有任何不悅的表情，而且速度快，效率極佳。

他認為這些店員有時反而會讓客人感到安全感，舉例曾有醉漢買菸時在店內大小聲，女客人嚇到躲在店內最角落不敢動，他則是在後方排隊，紋身黑衣店員安靜的盯著醉漢，堅定的眼神帶著些許殺氣。楊律師覺得他們好像在說：「你說話大聲，我只能忍，你若敢動到店內的客人或商品或踏入櫃台一步，你就試試看」，後來醉漢感受到殺氣酒醒，突然變小聲走出店外。

楊律師感嘆，想不到紋身黑衣阿弟仔竟然是100分的完美員工，真的不能以貌取人，「若我是那間店的老闆，我會幫他們全部加薪的」。

網友紛紛回應：「這些阿弟阿有時候意外的是可靠的男兒喔！」、「真的不能以貌取人！」、「前幾天在7-11看到明顯是新員工的阿弟啊，店長才教一下下，他就能很順利地操作刷卡機，雖然渾身刺青但是態度很好」、「我家附近的全家大夜也是，剛開始有點怪怪的，沒想到服務超好，速度快，好到顧客變多，奇怪的人不見影，很有安全感～」。

超商 刺青 律師

延伸閱讀

民宿徵工務月薪28K「14項要求+24小時待命」 網一看：猴子都不去

最討厭這款旅客！搭機常見「1行為」藏危機 空姐吐心聲：千萬別再做

台灣特斯拉突襲式降價六萬釀暴動 提早交車車主要求給交代「不甘當韭菜」

吃到厭世？好市多這商品「俗擱大碗」 她一吃驚呼美味：相見恨晚

相關新聞

他想找「堅果吃到飽」餐廳 網笑：你是松鼠嗎？熱量恐破表

近期有研究發現，每天吃一小把堅果，可以降低17%罹患憂鬱症風險，而且堅果還可以幫助心臟健康、減重、控制糖尿病與補充許多營養素，是維持健康的好幫手。不過日前有網友指出，他超愛吃堅果，好奇「哪裡有堅果吃到飽的餐廳？」對此，有網友笑稱「你是松鼠嗎？堅果熱量超高，吃到飽熱量可能會破萬」。

皮蛋、香菜撞出新火花！兩大地雷相遇竟成美食佳餚 網全喊：這我吃爆

有些食材在部分人眼中被視為「邪物」，像是皮蛋跟香菜就是許多人從小到大避之唯恐不及的食材。不過日前一名網友分享一張照片，只見照片中將皮蛋加以大量香菜點綴，並以「兩大邪物的共舞」命名，不料網友一看卻直呼「真香！」

台灣「行人地獄」交通有解法？ 外國人認為裝1措施可行

台灣被稱為「行人地獄」，部分駕駛不禮讓行人，急著右轉或將人行道霸佔，讓行人在過馬路時面臨許多危險，不過日前有網友表示，外國人在推特上討論了台灣的交通改善方法，認為只要用「減速丘」就可以解決，話題引發兩極看法。

外送箱熊貓圖案耳朵缺一角 她秒懂：終於知道為何越來越少了

越來越多人投入外送服務行業，路上處處可看到外送員騎著機車、載著客人的餐點奔波，鮮明的外送箱也讓人一眼就認出是哪家外送平台。不過有一名女網友在路上看到一位熊貓外送員的外送箱圖案有點怪異，PO上臉書後也引來不少討論。

天冷吃鍋！她求問500元內哪家火鍋店CP值高 眾人力推這一間

天氣逐漸轉涼，火鍋業者的生意也慢慢加溫，為了吸引客源，各家火鍋店都會祭出優惠活動來攬客。有一名女網友就好奇，現在想要吃得好又省錢的火鍋店似乎越來越少，她想問大家有沒有哪一間價格在500元以內的火鍋店可以推薦的，不少人都力推「築間」。

翻阿嬤存摺喊「可以不努力嗎？」網揭這無奈真相

許多人都希望早日實現財富自由，日前就一名男網友表示，自己翻到阿嬤的存摺，看到結餘直呼「我可以不要努力了嗎？」，不過卻被其他人突破盲點「你是不是多看了兩個0」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。