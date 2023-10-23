用餐時段排滿滿！石二鍋長紅 網友曝三大原因：同價位沒對手

王品集團旗下的「石二鍋」，是許多人吃火鍋時的首選。一名網友分享，覺得石二鍋與其他火鍋店差不多，但人氣卻很高，讓他疑惑發問「石二鍋為什麼常常一堆人在排隊？」引發網友熱議，並點出3大原因。

原PO在PTT八卦版發文表示，自己有吃過幾次石二鍋，「覺得就是很普通的小火鍋，不難吃但也稱不上特別好吃」，但是在逛大賣場時，總發現用餐時段常常爆滿，讓他感到好奇，「為什麼大家那麼愛吃這間？」

許多網友認為石二鍋兩點大勝，即同價位中CP值最高的，且注重環境衛生，「平價、乾淨」、「清潔有做到位，這點很強」、「好吃，品質好，不貴」、「乾淨，食材新鮮」、「不收服務費、價格便宜、冰沙吃到爽」、「同價位沒有對手」、「200多的價位，整體用餐體驗我找不到更好的」。

此外，第三點獲勝原因就是石二鍋的檸檬冬瓜冰沙十分受歡迎，並戲稱「被火鍋耽誤的飲料店」，內用還享有無限暢飲，讓不少人表示，「冬瓜檸檬太頂了」、「冬瓜檸檬冰沙喝到飽」、「冬瓜檸檬冰沙跟服務來講，CP值超高」、「光是冬瓜檸檬喝到吐就贏一堆店了」。

不過也有網友認為，原PO會看到眾多人潮排隊吃石二鍋，可能跟不能訂位有關，「一定要現場或app抽號碼牌，過號就得重抽，造成用餐的人沒很多，卻都擠在門口等叫號的現象」。