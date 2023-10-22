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她驚「布丁杯」超實用功能 網共鳴：省事又方便

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，將「布丁杯」當作抽油煙機的集油杯使用，非常方便。圖／擷自「我愛全聯-好物老實說」
網友分享，將「布丁杯」當作抽油煙機的集油杯使用，非常方便。圖／擷自「我愛全聯-好物老實說」

不少民眾認為抽油煙機油油膩膩的，是大掃除中最不好清潔的一部份。近日，有女網友在「我愛全聯-好物老實說」分享家中的抽油煙機照，並大方透露「布丁杯」的超實用功能，瞬間引起網友共鳴。

原PO在「我愛全聯-好物老實說」分享家中的抽油煙機照，只見她將布丁杯當作集油杯，並將其裝在抽煙孔，讓自己後續清潔更加省時省力。乾淨的抽油煙機也讓原PO看了直呼「想不到布丁杯，還可以當抽油煙機的漏油杯，超實用的」。

貼文一出，立刻引起許多網友共鳴，「我家也是，髒了就直接換，省事又方便」、「我家也是用這個十幾年了，超實用的」、「統一布丁杯子是透明的，比較好觀察流量」、「超好用的布丁杯，阿嬤都愛用」。還有網友透露，養樂多罐與試喝紙杯也很適合當作集油杯。

不過，並非所有人家中的抽油煙機機型皆一致，讓網友無奈表示「我家的抽油煙機沒辦法用…太寬了…殘念…」、「之前也想用布丁杯，但是我家的比較寬，沒有辦法用」。對此，有內行人分享其他清潔方法，「我都會鋪保鮮膜，再鋪吸油面紙，要換直接把保鮮膜拉起來連同吸油面紙一起丟掉，然後再清洗，比較不會油膩膩的」、「豆腐盒也可以」。

統一布丁 紙杯 保鮮膜

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