快訊

藍白合陷僵局！侯營再拋橄欖枝 提初選、民調並行方案

有iPhone「換換病」超虧、手機愈用愈久才對？內行人曝1動作攤平更划算

飲食清淡不菸酒 34歲女健檢竟卵巢癌晚期！不完全「沉默」觀察5難辨症狀

阿滴英文有多猛？裸考雅思 3英檢超狂成績出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
知名YouTuber阿滴，是台灣具有影響力的網紅之一。翻攝阿滴英文臉書
知名YouTuber阿滴，是台灣具有影響力的網紅之一。翻攝阿滴英文臉書

台灣知名YouTuber阿滴（都省瑞），因拍攝英語教學影片，生動活潑的風格雖然深受網友喜愛，但仍有部分人質疑他的英文實力。對此，他近期考了多益、雅思、托福等3大具代表性的英文檢定，並公布考試結果，直言「以後再嘴就送這個截圖！」。

阿滴日前前往英國旅遊，期間有訪問全球雅思總監，因自己沒有考過雅思而被嗆，讓他決定回台第一件事就是裸考雅思，實際評測自己的英文實力。阿滴在影片中表示，他對聽力、閱讀、寫作3部分都非常有信心，唯一覺得口說表現不太理想，沒想到收到成績時，坦言「被破防足足1分鐘」。

阿滴的雅思成績為8.5分，離滿分9分僅差0.5分，在寫作及口說有稍微失分。而他日前也才考完托福和多益，托福在滿分120分拿下118分，多益筆試拿下990分滿分、多益說寫也拿下400分滿分。

影片一出後，讓網友驚嘆「沒去台大當外文系教授真的是太可惜了」、「托福118很鬼吧」、「全台灣最頂了吧」、「反觀八卦酸民考雅思連8分都沒有」、「英文能力真的強是沒話說」、「認真說還蠻厲害的，給推」。

阿滴後續也在臉書開玩笑指出，「如果大家以後在網路上面，看到有人在嘴阿滴英文不好，可以送這個截圖給他」。

阿滴日前裸考雅思英文檢定。翻攝阿滴英文臉書
阿滴日前裸考雅思英文檢定。翻攝阿滴英文臉書

阿滴公開3大英文檢定成績，直言「以後再嘴就送這個截圖！」。翻攝阿滴英文臉書
阿滴公開3大英文檢定成績，直言「以後再嘴就送這個截圖！」。翻攝阿滴英文臉書

阿滴 英文 多益 YouTuber

延伸閱讀

阿滴不忍了！上街抗議4件事「爆雷者該抓去關」 獲網友力挺

拍片拍到一半「猛禽突飛撲霸佔副駕」狂盯賣萌！YTR發現不對勁 帶回家嗨喊撿到寶

才剛得走鐘獎！HOOK被爆與「資遣員工鬧翻」 雙方發文各曝原因

走鐘獎《YT猴的一生》太寫實 黃豪平驚曝典禮現場：都沒人笑

相關新聞

阿滴英文有多猛？裸考雅思 3英檢超狂成績出爐

台灣知名YouTuber阿滴（都省瑞），因拍攝英語教學影片，生動活潑的風格雖然深受網友喜愛，但仍有部分人質疑他的英文實力。對此，他近期考了多益、雅思、托福等3大具代表性的英文檢定，並公布考試結果，直言「以後再嘴就送這個截圖！」。

看不到遊客！他問「日本四國為何都沒人觀光」 網揭原因：日人都很少去

不論疫情前或疫情後，日本一直是台灣人心目中旅遊的第一選擇，有一名網友到日本的四國去玩，但搭火車時，車廂內只有他跟另一位阿伯，就連飛機上、路上的旅客也寥寥無幾，讓他好奇想問「日本四國為什麼都沒什麼人去？」有人就點出關鍵原因，還有過來人推薦值得造訪的景點。

去日本會生飲水龍頭的水嗎？ 眾人搖頭：連當地人都不喝了

日本是台灣人最愛造訪旅遊的國家，除了距離近，風景、美食、文化等都深受台灣人的喜愛。有一名網友就很好奇若去日本旅遊，大家會直接生飲水龍頭的水嗎？貼文一出引起熱議，還有內行人透露飯店有分為可生飲和不可生飲的水龍頭。

他衝廁所急抓「衛生紙」卻誤拿這食物 網笑翻：吸濕效果更好

人偶爾會有急需上廁所的時刻，這時抓了衛生紙就衝，是最佳的解決方法，不過日前有網友在急忙之際拿了一包衛生紙，到廁所解放後才發現「根本拿錯了」，原來他拿成跟衛生紙顏色、柔軟度相似的「三明治」，文章曝光後，網友笑翻「吐司吸濕效果更好，應該更舒服」。

用一句話勸退日本旅遊？ 網嘆「去玩後更不想回來了」

隨著疫情鬆綁迎接國境解封，不少民眾展開報復性出國，而根據觀光署統計，截至今年8月，台日觀光逆差已超過5倍。一名PTT網友指出，日幣貶值也讓逆差更嚴重，並好奇詢問鄉民如何用一句話勸退到日本旅遊。

他下機前驚見全部乘客「高舉雙手」 網笑翻：我也會跟著做！

許多民眾在搭乘長途飛機時，容易感到腰酸背痛。近日，「布萊N 機票達人」在粉專分享自己在飛機上看見的逗趣畫面，只見所有乘客將雙手舉高，一起做伸展操，讓網友忍不住笑翻「莫名覺得療癒」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。