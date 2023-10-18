阿滴英文有多猛？裸考雅思 3英檢超狂成績出爐
台灣知名YouTuber阿滴（都省瑞），因拍攝英語教學影片，生動活潑的風格雖然深受網友喜愛，但仍有部分人質疑他的英文實力。對此，他近期考了多益、雅思、托福等3大具代表性的英文檢定，並公布考試結果，直言「以後再嘴就送這個截圖！」。
阿滴日前前往英國旅遊，期間有訪問全球雅思總監，因自己沒有考過雅思而被嗆，讓他決定回台第一件事就是裸考雅思，實際評測自己的英文實力。阿滴在影片中表示，他對聽力、閱讀、寫作3部分都非常有信心，唯一覺得口說表現不太理想，沒想到收到成績時，坦言「被破防足足1分鐘」。
阿滴的雅思成績為8.5分，離滿分9分僅差0.5分，在寫作及口說有稍微失分。而他日前也才考完托福和多益，托福在滿分120分拿下118分，多益筆試拿下990分滿分、多益說寫也拿下400分滿分。
影片一出後，讓網友驚嘆「沒去台大當外文系教授真的是太可惜了」、「托福118很鬼吧」、「全台灣最頂了吧」、「反觀八卦酸民考雅思連8分都沒有」、「英文能力真的強是沒話說」、「認真說還蠻厲害的，給推」。
阿滴後續也在臉書開玩笑指出，「如果大家以後在網路上面，看到有人在嘴阿滴英文不好，可以送這個截圖給他」。
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