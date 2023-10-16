黃仁勳現身寧夏夜市！親切主動合照 律師贈私房美食「爆漿脆皮魷魚」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳二度現身台灣，昨（15）日許多民眾目擊他出沒在台北市寧夏夜市，紛紛請求合照，黃仁勳也展現親民態度與民眾合影。

律師陳振瑋昨（15）晚在Facebook發文表示，他在寧夏夜市捕獲野生黃仁勳，「上次來饒河夜市買麻花捲，這次來寧夏夜市買豆花」，並笑說「我想台股這禮拜應該是穩了」。

陳振瑋告訴《聯合新聞網》，昨天晚上9點看到豆花店門口很多外國人排隊，往裡面一看發現一個熟悉的臉孔，不太相信所以拿起相機遠拍，「沒想到黃執行長看到後主動招手邀請一起拍照，超親民。」

圖片來源／律師陳振瑋提供

他補充，後來到夜市裡面又遇到黃仁勳走進來逛，陳振瑋便買了自己的口袋美食爆漿脆皮魷魚跟他分享。因為是第一次有人請他品嚐推薦的在地美食，黃仁勳一開始有點驚訝，但隨後很高興的收下及道謝。

圖片來源／律師陳振瑋Facebook

據了解，黃仁勳原定今（16）日前往以色列，但由於以巴戰爭升溫，緊急取消以色列行程。此次來台，黃仁勳將作為嘉賓參加10月18日，即將登場的鴻海科技日，並且也會拜訪關鍵供應商。