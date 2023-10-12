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賣啥？東山鴨頭菜單驚見「25元樓梯」 老饕秒懂盛讚：南部人都知
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬出照片分享，圖中一間東山鴨頭攤販黏著菜單，上頭陳列著各式小吃，大家熟悉的甜不辣、米血、百頁豆腐、雞蛋豆腐都有，然而最右邊似乎也是品項之一的「樓梯」卻讓人看了霧煞煞，引起網友們熱議。
「老闆來一份樓梯」，原PO的貼文曝光後，隨即引來大批網友留言討論。網友紛紛不解回應，「還真不知樓梯是什麼食物」、「請問樓梯究竟是什麽？」、「我還真不知道這是啥東西」、「樓梯到底是什麼」。
對此，不少饕客跳出來解答，原來「樓梯」正是豆類製品「蘭花干」的一種，整體較薄、容易吸附湯汁，常在滷味、東山鴨頭攤位上見到。
「樓梯」的美味也讓網友們盛讚，「樓梯超好吃！沒吃過的真的推薦試試看，滷味的樓梯也是」、「東山鴨頭的樓梯最好吃」、「吃過兩次真的很好吃！南部才買的到，中部沒有」、「『樓梯』也有鹹酥雞攤是叫『蘭花干』，炸起來熱熱吃，是比豆皮更有咬勁的酥脆口感」。
此外，許多高雄網友更加碼推薦其他名稱怪異的美食，「高雄都叫樓梯，還有口香糖（滷鴨腱腸）也是必點」、「高雄鹽埕大溝頂滷味必點...樓梯（蘭花豆干）、口香糖（鴨腱腸）」、「口香糖，懂吃哦」。
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