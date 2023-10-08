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沒元氣早餐？男一開包裝驚見厭世臉 網笑翻：像極了星期一的我

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾分享自己拍的早餐照，卻意外發現麵包也有厭世臉。圖／擷自「路上觀察學院」
有民眾分享自己拍的早餐照，卻意外發現麵包也有厭世臉。圖／擷自「路上觀察學院」

許多民眾為節省時間，會選擇到連鎖速食店買早餐。日前，有網友在「路上觀察學院」分享自己買的活力早餐，不料一打開包裝竟見到逗趣的一幕，讓眾多網友笑翻。

原PO在「路上觀察學院」分享在連鎖速食店買的早餐，只見圖中的麵包有三道印痕，彷彿是一個人因為難過而讓眼睛與嘴巴往下垂的表情。沒想到打開包裝竟會見到這逗趣的畫面，他開玩笑稱「我的麥當當元氣早餐，已經放棄帶給我滿滿活力了」。

貼文一出，許多網友紛紛笑翻，「麵包超人的力氣用完了」、「明顯是準備上班的早上」、「厭世到連活力早餐都不活力了」、「明顯店員把早班的無奈寫在上面」、「像極了星期一的我」、「元氣漢堡：沒有連假可以放，厭世啦！」

還有不少網友指出厭世麵包長得像多位動畫角色，「黃金閉口哭？」、「好像蝦皮小編的臉」、「我還以為是幽波」、「好像王伯伯」、「好像蛋黃哥」。

早餐 麵包 速食

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