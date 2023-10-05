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超難吃！他嫌酪梨又油味道又怪 內行人指：加「這」才是真正吃法

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾表示，近日自己嘗試吃了一塊酪梨，卻發現酪梨的味道很奇怪，不解為何許多人喜歡吃。示意圖／ingimage
民眾表示，近日自己嘗試吃了一塊酪梨，卻發現酪梨的味道很奇怪，不解為何許多人喜歡吃。示意圖／ingimage

酪梨具有豐富的營養，是不少民眾喜歡的食物之一。不過，有網友在PTT透露，他最近吃了人生第一塊酪梨，卻發現酪梨有一股洋蔥及大蒜的味道，且吃起來油油的，讓他不解直呼「到底是好吃在哪裡？」

原PO表示，他最近嘗試吃了人生第一塊酪梨，不過他剛咬一口，嘴巴裡便有濃濃的洋蔥及大蒜的味道外，口感還油油的。第一次吃酪梨的他受到巨大驚嚇，忍不住發文直呼「這東西到底是什麼？怎麼會有人把它當作食物，到底是好吃在哪裡？」

貼文一出，便吸引許多內行人分享讓酪梨變好吃的小妙招，「酪梨布丁牛奶超好喝」、「切成生魚片狀，沾醬油、芥末才是真正吃法」、「弄成冰沙還不錯」、「可鹹可甜，網路上很多做法」、「加胡麻醬會比較好入口」、「我都配優格加果醬」、「適合搭配沙拉」。

雖然有人贊同原PO，認為酪梨不美味，「無法忍受的味道」、「難以下嚥，還要加一堆調味才能吃」、「可是很營養欸，雖然真的難吃」、「最沒有味道的水果」，不過很多人解釋酪梨本來就很少單吃，「皮蛋你會單吃嗎？要加配料啦」、「酪梨是拿來當油用的，沒有人當主體直接吃的」、「總覺得要搭配東西，味道才會變協調好吃」、「酪梨牛奶、酪梨醬，它是當配料的，誰叫你單吃」。

酪梨有「森林中的奶油」美稱，因其富含油脂、脂溶性植化素、葉酸等維生素與礦物質，更曾被金氏世界紀錄認定是最營養的水果。

酪梨 PTT

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