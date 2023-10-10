按鈴也沒用！水族館館長被問「為何從未現身」給幽默答覆

日本許多公共場所經常會提供問卷，方便來訪者向館方提問一些事情。有時無論是問題本身，或者館方的回應方式，往往也帶著幽默，讓人看了會心一笑。近來一家水族館的問卷，就引起了網友們的討論。

根據日本媒體「grape」報導，位於北海道北見市的「北之大地水族館」，現任館長山內創在館長室的門上製作一個門鈴，寫著「館長現身按鈕」，表示只要按鈴大約會在三分鐘之內出現，「沒大事也可以按」，歡迎來館者隨時探訪，門鈴的一旁還寫著「很閒、普通、超忙、沒空出來、不在」等溫馨提醒。

為了讓來訪者能方便找到他，館長也製作了門鈴跟標示。圖擷自twitter

然而最近山內創在個人twitter上，分享了一些有趣的問卷。像是有位5歲的小女孩詢問，她為了見到館長，三年來都一直造訪這間水族館，卻怎麼按門鈴都沒有回應，懷疑館長真的存在嗎？面對這項詢問，館長則回答「麻煩妳下次連按試試看」。

另外也有一位39歲女性表示，她也總是沒有看到館長。館長則是回答「可能是跑河川、湖泊或蓄水池了」，因此沒辦法現身。另一位買了年票的客人也表示總見不到館長，館長回答「如果每天來的話，或許就有機會看到喔」。

はい pic.twitter.com/N125yUJ0od — 山内 創 (@suymuc) 2023年10月3日

這些有趣的回答，讓網友們紛紛表示「人氣真高耶」、「9月4日去了一次，果然不在」、「我也沒見到館長過」、「我有年票，下次就去按門鈴」、「準備在二月造訪，希望能見得到」、「館長人帥嗎」、「連按真的不會生氣嗎」、「所以那位小女生從2歲就來水族館了」。