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內政部「兩隻吉娃娃圖」形容小犬颱風 網有同感：吉度恐怖！

聯合新聞網／ 綜合報導

中颱「小犬」暴風圈進逼台灣，內政部昨(3)日在官方臉書貼出兩張吉娃娃的照片，表示「小犬颱風」從前天(2日)還是嬌小可愛的吉娃娃，今天卻變成張牙舞爪的大隻吉娃娃，讓許多網友紛紛用「吉」字形容對「小犬颱風」的感受，中央氣象署也在報天氣的官方臉書表示，颱風的強度跟命名的性格是無關的，也呼應內政部的提醒，請民眾務必做好防颱準備。

內政部以吉娃娃的形象來形容這次的小犬颱風，引起網友同感。擷自內政部官方臉書
內政部以吉娃娃的形象來形容這次的小犬颱風，引起網友同感。擷自內政部官方臉書

內政部昨日在官方臉書表示：「中秋剛過，小犬又給大家惹麻煩了，真的很不好意思。不是那個小犬？是小犬颱風啦！」隨文附上兩張吉娃娃的照片，意指吉娃娃變凶猛了，這次「小犬颱風」可能會帶來災害，呼籲民眾必需做好防颱準備。

「小犬」，是一般人對自家兒子的謙稱，也有可愛幼犬之意。中央氣象署的官網臉書表示，這回颱風命名的小犬指的是88星座中的「小犬座」，其中小犬座南河三、大犬座天狼星，與獵戶座參宿四組構成了「冬季大三角」。

網友在留言區紛紛玩起了對「吉」的造詞，來形容對此次小犬颱風的感受。有人說：「吉度恐怖」，「這麼兇，一定放假了對吧」、「好不受控」、「壞吉了！」、「吉兇」。

小犬颱風 吉娃娃 內政部

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