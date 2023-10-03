北漂朋友常出國、跑局「能存到錢嗎？」 網曝殘酷真相：及時行樂吧

台北就業機會多、生活機能好，吸引許多青年北漂至此尋求工作機會。不過日前一位網友在Dcard上發文，表示去年搬到台北後，遇到許多同為北漂族的夥伴，不過卻發現有些人是玩樂主義者，不只每個月要跑局，甚至每三個月就會看到他們出國玩，他不禁好奇「這樣真的能夠存到錢嗎？」

原PO分享，這些人在跑局、出國的同時，也須負擔房租、電話、網路、伙食、保險、卡費、交通費等生活雜支，他表示，疫情解除後自己到都還沒有出國，一直在努力加班存錢，「到底為何大部分的人都有這麼多錢可以揮霍？」並疑惑詢問，「是真的因為少子化、看不到台灣的希望，才及時行樂享受當下嗎？」

貼文發布後，吸引網友留言討論，有許多人認為存錢也沒用，「普通台灣人存銀行的錢等於沒存，沒幾年就貶值貶光光了，還不如年輕時該花的花費不用省，過的正常一點」、「一次通膨就能把當初省下來的錢全部吃回去，及時行樂可以享受當下的快樂跟得到交友的談資，犧牲享樂的存錢最後什麼都得不到」、「看看房價就好，一年存個30至50萬又如何？隨手一炒，直接起飛」。

也有網友認為，「有些人對人生的體悟不同吧，有些人想要賺錢存錢讓下半輩子安穩好過一點，有些人就覺得人生就那麼短多玩、多見見世面，讓自己開心不留遺憾」、「疫情之後不管國內國外，即時享樂派都大幅增加，就算不是年輕人，也會去思考工作與生活的平衡」、「管太寬了吧，每個人都有自己的人生」。