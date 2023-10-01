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50嵐吸管套暗藏玄機 內行揭冷知識：喝不完也沒問題

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享，其實手搖品牌50嵐的吸管套上暗藏玄機。示意圖。圖／聯合報系資料照
有網友分享，其實手搖品牌50嵐的吸管套上暗藏玄機。示意圖。圖／聯合報系資料照

台灣人愛喝手搖飲，不過有潔癖的人，可能會擔心空氣中的飛沫、異物弄髒飲料。現在就有網友指出，其實手搖品牌50嵐的吸管套上暗藏玄機，可以幫忙解決這個問題。

一名女子在Dcard發文分享，每次喝手搖，都覺得吸管曝露在外面很恐怖，怕一不注意就沾上小蟲或路人飛沫，因此她會把吸管套打結在吸管上，變成一個簡易版本的蓋子，但有時候吸管套破掉，這樣操作就行不通了。

女網友分享將吸管套套回去再綁起來，會直接變成一個「蓋子」。圖擷自Dcard
女網友分享將吸管套套回去再綁起來，會直接變成一個「蓋子」。圖擷自Dcard

對此，網友紛紛表示，「綁吸管的原因其實是沒有垃圾桶＋幫自己飲料做辨別」、「我都用環保杯，吸管自己有蓋子」、「我都10分鐘喝完，沒這問題」、「我也會這樣，雖然我喝飲料也超快，但是一想到要進捷運或公車上很多人聚在一起的密閉空間，就覺得會髒髒的」、「先說我也是有潔癖的人，但我覺得套回吸管套也沒多乾淨，還不如儘量不要讓手去摸到吸管」。

另外有網友分享，50嵐的吸管套上就有文字介紹，可以拆分成兩截，一邊比較長、一邊比較短，其中短的那段就是讓消費者套回吸管上，以阻擋飛沫和異物

Dcard 環保杯 吸管

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