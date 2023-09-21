奇葩！修車拒留鑰匙 女車主：你們是原廠根本不需要i-key

聯合新聞網／ 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

奇葩車主不上路也有「神邏輯」！一名女車主去品牌保養廠修車，卻不願意交出自己的車鑰匙，理由是「你們是原廠，根本不需要i-key就能修車」，不但讓技師頭大，連一旁的民眾都驚掉下巴。

該「爆廢公社」網友發文指出，他在保養廠遇到一位女車主修車，技師需要留車處理，車主當下反應是「OK……弄好打電話給我」便準備離開，技師趕緊開口「那車鑰匙請給我」，沒想到被車主拒絕「為什麼要給你鑰匙？」

技師無奈表示「妳鑰匙不給我沒辦法開進去呀，妳可以把家裡鑰匙分開只留i-key就可以」，但女車主堅持拒絕說「你們如果去複製，我的車就危險了，那怎麼辦？誰要負責？誰要負責？你說說呀…你們是原廠，根本不需要i-key就能修車」，於是技師只好安排現場修理，優先處理不留車。

這讓現場聽到對話的網友疑惑「原廠真的不需要i-key就能修車嗎？」，文章一出後，其他網友紛紛驚嘆「三寶的邏輯真的很強」、「如果原廠連拿你鑰匙都不用，原廠就能開你的車…不覺得更有問題」、「所以建商蓋完房子，建商可以開每一戶人的家門？」

還有人幫技師設計對白「可以那麻煩幫我一起把車子抬進去」、「這時堆高機跟車窗擊破器就要出馬了」，甚至笑說「原來可以這樣插隊」、「修車快速通關方法要學起來」。

爆廢公社 鑰匙 車主

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