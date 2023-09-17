快訊

郭台銘領表促在野整合 藍：民調未起恐會棄保

賴佩霞「1對1晤談」收費高達2.3萬元 北市衛生局認有違法疑慮

家門口離奇遭輾…肇事男開車直行突轉向 熱心前村長被撞身亡

「塑膠最優秀！」他列舉環保吸管缺點 引網共鳴：紙的超難用

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詳列各類環保吸管的缺點，直言「塑膠吸管還是最優秀的」。示意圖／ingimage
網友詳列各類環保吸管的缺點，直言「塑膠吸管還是最優秀的」。示意圖／ingimage

為了提倡環保，許多飲料店都不再提供塑膠吸管與塑膠袋。日前，有網友在PTT詳列各環保吸管的缺點，並直言「塑膠吸管還是最優秀的吧？」引起網友討論。

原PO表示，紙吸管使用口感差，且已被證實多數含有不利於環境與健康的物質。另外，他認為不鏽鋼吸管容易藏污納垢，而過於堅硬的材質，對老人和小孩的牙口不好。原PO透露，雖然自己尚未使用過矽膠吸管，卻覺得該材質很噁心。

詳列各環保吸管缺點的原PO在最後強調，塑膠吸管還是最好用，不解詢問網友「各種大張旗鼓的環保概念，根本就是一門包裝得冠冕堂皇的商業對吧？」

不少網友認同原PO的說法，並直指「紙吸管」最難用，「其實把吸管做軟一點不就好了，還更省材料」、「塑膠衛生又方便啊」、「真的為海龜好，是要去查吸管怎麼流到海裡的」、「紙吸管超難用，只好自己買一包塑膠吸管來備用」、「我很想扁發明紙吸管的人」、「紙吸管是有夠失敗的產品」。還有網友提及使用紙吸管喝利樂包的問題，「紙吸管要戳破利樂包只有兩次機會」。

PTT 吸管

延伸閱讀

怎麼吃才省錢？他力推1「CP值高」食物 有肉有菜還很飽

迴轉壽司「速投盤子」增中獎率？ 她頻遇水道堵住籲：別再這樣做

可樂控注意！可口可樂AI打造新商品 品嚐得到「未來滋味」

自動販賣機想買果汁卻掉下「這東西」 他以為是炸彈差點嚇暈

相關新聞

造浪者成真！賴佩霞成郭台銘副手 網讚「超猛」許願幕僚有她

賴佩霞早在出演電視劇「人選之人」中，因為演技出色，曾被網友大加讚賞，並要她直接出來選，果然真的「順應民心」，成為總統候選人郭台銘的副手。現年60歲的賴佩霞，最高學歷為暨南大學國際關係學院法學博士，為藝人隋棠的婆婆，藝人謝沛恩的母親。此番出戰參選中華民國副總統，將創下台灣首次有演藝圈人士投入參選總統大選的紀錄。

「塑膠最優秀！」他列舉環保吸管缺點 引網共鳴：紙的超難用

為了提倡環保，許多飲料店都不再提供塑膠吸管與塑膠袋。日前，有網友在PTT上詳列各環保吸管的缺點，並直言「塑膠吸管還是最優秀的吧？」引起網友討論。

她見路上男女流行1穿搭太奇怪 直呼「我審美觀脫離年輕人？」

外出你會怎麼穿搭？多數人都是以休閒輕鬆的裝扮為主，但也有些造型讓其他人看不懂。有一名女網友在PTT表示，最近在路上看到有一種穿搭方式非常奇怪，不懂為何現在的年輕人要這樣穿，貼文一出就有內行人透露流行的原因。

男嫌鄰居太吵持刀殺人 房產專家教2方法「調解噪音問題」

高雄市苓雅區今（15）日發生一起駭人聽聞的兇殺案，一對夫妻倒臥在14樓的客廳，2位孩子當場目睹父母遭砍死，據了解，案發前他們曾經與13樓的吳姓鄰居因噪音問題發生爭執，目前警方已找到吳姓嫌犯。此事件引發社會譁然，房產專家也指出「噪音是造成鄰里不和睦的常見因素之一」，他建議2作法可調解噪音問題，對擔心有噪音問題的購屋族，也有4方式來避免。

她好奇捷運站1服務「會有人需要嗎？」 眾人力讚：超值得

有聽過共享機車、共享汽車，但你有聽過共享雨傘嗎？常搭台北捷運的民眾應該都會在捷運站看到「共享雨傘」，有一名女網友對此就感到好奇，想知道是否真的會有人使用。貼文一出，不少人都大讚這項服務很便利。

客人下單要求做這件事 外送員苦笑：我比你更怕

現在的外送服務相當便利，民眾只要坐在家裡動動手指就可以輕鬆點餐，甚至還有人會請外送員協助其他服務，例如代買物品等等。就有一名外送員日前接到一張訂單，客人的備註裡竟然是希望他抓小強，讓這名外送員哭笑不得。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦