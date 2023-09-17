「塑膠最優秀！」他列舉環保吸管缺點 引網共鳴：紙的超難用

為了提倡環保，許多飲料店都不再提供塑膠吸管與塑膠袋。日前，有網友在PTT上詳列各環保吸管的缺點，並直言「塑膠吸管還是最優秀的吧？」引起網友討論。

原PO表示，紙吸管使用口感差，且已被證實多數含有不利於環境與健康的物質。另外，他認為不鏽鋼吸管容易藏污納垢，而過於堅硬的材質，對老人和小孩的牙口不好。原PO透露，雖然自己尚未使用過矽膠吸管，卻覺得該材質很噁心。

詳列各環保吸管缺點的原PO在最後強調，塑膠吸管還是最好用，不解詢問網友「各種大張旗鼓的環保概念，根本就是一門包裝得冠冕堂皇的商業對吧？」

不少網友認同原PO的說法，並直指「紙吸管」最難用，「其實把吸管做軟一點不就好了，還更省材料」、「塑膠衛生又方便啊」、「真的為海龜好，是要去查吸管怎麼流到海裡的」、「紙吸管超難用，只好自己買一包塑膠吸管來備用」、「我很想扁發明紙吸管的人」、「紙吸管是有夠失敗的產品」。還有網友提及使用紙吸管喝利樂包的問題，「紙吸管要戳破利樂包只有兩次機會」。