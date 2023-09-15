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逛夜市見夾娃娃機擺這2物 眾人笑：離不離婚看運氣了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在夜市看到一台夾娃娃機內竟然放了離婚協議書、本票的夾取物。 圖擷自爆廢1公社
原PO在夜市看到一台夾娃娃機內竟然放了離婚協議書、本票的夾取物。 圖擷自爆廢1公社

不少人喜歡玩夾娃娃機，除了享受夾取的樂趣之外，也想試試手氣看看能不能夾到好物，而業者為了吸引客人，也會在娃娃機內放入各種稀奇古怪的物品。有網友日前在桃園夜市發現一台夾娃娃機，裡面放的竟然是「離婚協議書」和「本票」，讓他相當訝異。

這名網友在臉書「爆廢1公社」PO出一張照片，只見一台娃娃機內擺放的商品不是一般常見的娃娃或公仔，裡面除了有3個背包以外，其餘的竟然是一綑綑的本票、離婚協議書等物，奇特的物品讓原PO看了也相當訝異。

照片一出笑翻眾人，「還沒離過婚的都不知道去哪找這個吧」、「台灣來說，很符合時事與實用」、「這台主，一定是個有故事的人」、「夾回去會引發革命吧」、「直接買不是更快嗎？」、「要離婚還要夾一下」、「台灣什麼都能夾，就差股票沒得夾」、「離婚這麼累」、「這應該要10元保夾，離婚率太高了」、「離不離婚看運氣了」。

還有網友大讚台主用心良苦，「鬧離婚的來這裡說夾到就離婚，到最後夾不到放棄，感情變好了」、「不錯喔！本來想離婚夾不起來所以放棄了」、「不要夾就不用離婚了呀」、「怕逛夜市突然想離婚！真貼心，哈哈」。

夾娃娃機 夜市

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