給台積電男友驚喜！女友想帶茶點探班 被科技業崩潰同行「攔下 」

親朋好友在台積電工作方便探班嗎？近日一名該廠員工的女友想安排親送茶點的行程，但因她沒做過科技業，不懂內部情況，便先至論壇發問「去探班對他們來說方便嗎？」，不料，網友們給出的建議一面倒，希望下班再來就好。

該女友於Dcard以「可以探班台積電員工嗎」為題發文表示，她的男友是中科台積電的輪班員工，非主管職位，似乎需要穿防塵衣，有打算給工作中的男友一個驚喜，想帶下午茶去探班，但因為她從未進過科技園區，所以先打聽，「去探班對他們來說方便嗎？是可以放在科技園區櫃檯之類的請他來拿嗎？」

沒想到文章一出，引來不少疑在科技業崩潰的人，語氣強烈不建議送餐「妳會害他被主管黑掉」、「抓姦還是探班？妳就想成是下午茶外送員，只能在特定地點電話通知對方下來拿」、「人家小公主，不知道是正常的」。

其他男網友說「工程師工作忙都忙不完了，探班對他來說只是更累而已」、「作業員工作時間沒有辦法跑出來的，他跑出來他的工作誰要做，建議是他下班妳在外面等他比較好」、「到哨口妳就會被保全擋下來了，外人要進台積電廠區除非是正職員工依親屬參觀公司規定預約登記」。

女網友們則委婉建議「等他下班再送吧」，一名科技業女性同行說「要為了妳的驚喜特別跑到門口超遠的」，甚至釣出台積電15廠女員工給予內部人才懂的解答，「妳可以送到大廳那邊有桌椅，可以在那請他下來拿，但再進去的金屬門和剪刀門，妳沒有識別證無法通過，就是這樣而已」，網讚「終於有個精神狀態正常的科技業給建議了」。