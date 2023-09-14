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「補郭台銘的公關渲染力」網認賴佩霞可吸「英粉」選票

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，今天公布副手搭檔人選為藝人賴佩霞，將擇期赴中選會登記並展開連署。記者許正宏／攝影
鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，今天公布副手搭檔人選為藝人賴佩霞，將擇期赴中選會登記並展開連署。記者許正宏／攝影

總統候選人郭台銘今(13)日上午在張榮發基金會宣布副手人選為藝人賴佩霞。在郭台銘引薦短暫演講後，拉起賴佩霞的手，正式「攜手」迎戰2024年總統大選。賴佩霞也在會上侃侃而談，為何會願意接受郭的邀請出線，透露自己的心路歷程。網友在PTT讚賞賴佩霞完全補足了郭台銘缺乏具公關能力的這塊，並認為她的出線能輾壓民眾黨柯文哲旗下包括高虹安在內的女子軍，也可能吸走民進黨「英粉」的選票，後續發展可期。

網友在PTT上以「看完賴佩霞演講感想」為題，認為郭台銘此舉十分高招，光是賴佩霞演員出身、言談間具渲染力的公關特質，「完全可以補足郭董的公關問題」，並且能「直接重傷柯侯賴(清德)」。賴在公布副手會上措詞清楚有力，「整個林月真上身」、「單看魅力比郭台銘更會講話，更適合當總統」、「至少講話有重點」。

在女性選票上，有人認為，光是演講不看稿就足以戰勝現任總統蔡英文，其女性剛毅的特質，也可能吸引「英粉」的轉向支持。還有人將賴佩霞與柯文哲民眾黨黨內的女子軍對比，認為不看高虹安的話，陳智菡和其他女性政治人物，在口條上都無人能比擬賴佩霞；也有人談到曾經扮演郭台銘的藝人郭子乾，似乎也有政治出線的可能，也能補足郭台銘在說話上的不足。

網友評論賴佩霞能補足郭台銘的公關問題，甚至能吸引「英粉」的轉向支持。圖／郭台銘競選辦公室提供
網友評論賴佩霞能補足郭台銘的公關問題，甚至能吸引「英粉」的轉向支持。圖／郭台銘競選辦公室提供

賴佩霞 郭台銘 2024選舉 2024總統選舉 選民論戰

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