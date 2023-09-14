40歲熟女因一事存款僅20萬 憂「喪葬費夠嗎？」過來人給解答

40歲存款應該要有多少呢？近日一名女網友表示，明年就要40大關了，目前存款維持在20萬元上下，若哪天意外不在了，這筆錢用來「當喪葬費」是否綽綽有餘？對此，有留言質疑她沒有理財觀念，想不到原PO透露沒有長期存錢的原因後，反而引起其他人加油打氣。

原PO在Dcard發文表示，明年要40歲了，現在存款維持在20萬上下，不會減損，但也不怎麼會升高，慶幸自己不怎麼會亂花錢，頂多樂透上升加碼的時候，才有心去買，「唉…如果有一天意外的不在了，這筆小錢，拿來做自費的葬禮錢，還綽綽有餘，是吧…」

有網友疑惑問道：「不會亂花錢結果只有20萬？感覺這是月光族的生活，好奇平常是哪些支出花光妳的薪水」。對此，原PO也現身回覆：「家人隨時要錢的時候…我自己本身這幾年才開始意識要存錢，所以目前才存到這個數字」。其他網友見狀後也紛紛鼓勵她，「身為總是被家人往下拉的完全可理解」、「辛苦了，現在開始為自己存錢，家人也有可能是自私的，沒人替自己著想時，自己一定要最重視自己」、「自從存了第一筆錢進郵局，馬上被借（拿）走，再偷偷存了第二筆，再被借（拿）走」、「不要負債就不錯了，現在一堆人負債」。

另外針對「喪葬費」部分，網友看法則不同，「20萬可能不夠，除非妳骨灰隨便撒」、「最近辦喪事，光是做七到棺木、告別式、火化、骨灰罈，大約23萬，還不含塔位呢」、「現在最便宜頂多也要保守30萬」、「樹葬比較便宜又環保」、「 20萬還有剩呢，一般老百姓15萬左右簡單的辦一辦就可以了」、「20萬是夠的，法會從簡＋環保葬，可能還有剩」。