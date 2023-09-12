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他大讚新莊停車場1小時僅8元 內行人曝：夜間還有免費停的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現新莊有停車場一小時僅收8元，讓許多人大讚「太佛心」。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」
一名網友發現新莊有停車場一小時僅收8元，讓許多人大讚「太佛心」。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」

現在萬物齊漲，不只日用品、餐飲店價格上漲，連停車場價格都有所調整。不過日前網友發現「佛心停車場」，驚呼「寸土寸金的年代，竟然還有一小時8元的停車場」，有人大讚「台北住久了，平常都付半小時60-80元，看到一小時30元就覺得佛了」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享，新北市新莊區思源路有停車場「白天一小時30元」，夜間從晚上10點到隔天上午6點「一小時只要8元」，令原PO驚呼「在這個寸土寸金的年代，竟然還有一小時8元的停車費」。

文章曝光後，引來網友熱議「可是新莊停路邊的話，晚上8點到早上8點不用收費」、「新莊化成路全時段不收費，但是有固定的車子在停」、「很多路邊夜間也有免費」、「台北住久了，平常都是半小時60-80元，看到一小時只要30元，頓時覺得好佛心」、「我看過一小時5塊的」、「其實夜間不收費的路邊停車位很難找，有便宜的停車場可以停就很好了，不用硬要講路邊免費」、「我寧可花錢放停車場，還有監視器可以把關安全」。

停車場 佛心 停車費

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